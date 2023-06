Συγκλονισμένη παραμένει η Γαλλία από την επίθεση με μαχαίρι που εξαπέλυσε ένας Σύρος πρόσφυγας σε παιδική χαρά στο Αννεσί της Γαλλίας από την οποία έχουν τραυματιστεί τέσσερα παιδιά και δύο ενήλικες.

Σύμφωνα με την συνέντευξη τύπου της Γαλλίδας πρωθυπουργού και εκπροσώπου των Αρχών στον απόηχο της επίθεσης, μεταξύ των τεσσάρων παιδιών είναι ένα με βρετανική υπηκοότητα και ένα με ολλανδική υπηκοότητα ενώ έχουν τραυματιστεί και δύο ενήλικες. Μεταξύ των θυμάτων είναι ένα παιδάκι μόλις 22 μηνών και ένα τριών ετών.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις τρομοκρατικής ενέργειας και ο ύποπτος δεν έχει ιστορικό ψυχιατρικής νόσου ούτε ποινικό μητρώο.

Η Γαλλίδα εισαγγελέας, που βρέθηκε στο σημείο της επίθεσης, ανέφερε, σύμφωνα με το BBC, πως ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης έχει παιδί στην ίδια ηλικία με ένα από τα θύματα που μαχαίρωσε.

Ο Σύρος ύποπτος για την επίθεση με μαχαίρι με στόχο μικρά παιδιά στο Ανεσί είχε φθάσει στη Γαλλία πριν από οκτώ μήνες προερχόμενος από τη Σουηδία όπου ζούσε προηγουμένως, επειδή δεν κατάφερε να αποκτήσει τη σουηδική υπηκοότητα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η πρώην σύζυγός του.

Η νεαρή γυναίκα εξέφρασε αμφιβολίες για την πράξη που αποδίδεται στον πρώην σύζυγό της από τον οποίο πήρε διαζύγιο πριν από μερικούς μήνες.

«Δεν ξέρω τι του συνέβη, αυτό που μου λέτε, είναι τρομερό. Όμως δεν έχω επαφή μαζί του, δεν ξέρω πού ζει, ούτε πώς είναι ψυχολογικά» εξομολογήθηκε η πρώην σύζυγος, που θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία της.

«Αυτός; (…) Θεέ μου, ήταν τόσο ευγενικός, δεν καταλαβαίνω» προσέθεσε και εξήγησε πώς βρέθηκαν στη Σουηδία και γιατί ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης έφυγε. «Συναντηθήκαμε στην Τουρκία, ερωτευθήκαμε και ήρθαμε εδώ (στη Σουηδία). Έπειτα από δύο χρόνια, παντρευτήκαμε, αλλά δεν μπόρεσε να αποκτήσει τη σουηδική υπηκοότητα, έτσι αποφάσισε να φύγει από τη χώρα. Χωρίσαμε επειδή δεν ήθελα να φύγω από τη Σουηδία».

Οι γαλλικές αρχές ανέφεραν ότι κατέγραψαν αίτημα ασύλου εκ μέρους του στα τέλη Νοεμβρίου του 2022, χωρίς να δίνουν συνέχεια καθώς είχε ήδη ζητήσει, και στη συνέχεια είχε αποκτήσει, καθεστώς πρόσφυγα στη Σουηδία.

Σε σπάνια συνομιλία που είχαν μετά την αναχώρησή του από το Τρολχάταν όπου ζούσε ο ύποπτος για την επίθεση, ο τελευταίος τής είπε ότι ζούσε «σε μια εκκλησία» στη Γαλλία.

«Δεν έχω πια πολλά νέα, έδειχνε πολύ φευγάτος. Μου τηλεφώνησε πριν από τέσσερις μήνες, έμενε σε μια εκκλησία. Αλλά δεν ξέρω πολλά περισσότερα, ήταν σε επαφή κυρίως με την οικογένειά του που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες» εξήγησε η γυναίκα.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media φαίνεται η στιγμή που ο δράστης επιχειρεί να ξεφύγει αφότου έχει τραυματίσει με μαχαίρι τα παιδιά και τον ενήλικα.

Video deleted there but here’s the downloaded copy:#Annecy #France pic.twitter.com/fhpTvyJLWw

— Priyansha | प्रियांशा (@_Priyansha__) June 8, 2023