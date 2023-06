Σοκαρισμένη είναι η Γαλλία από την επίθεση με μαχαίρι που εξαπέλυσε το πρωί της Πέμπτης ένας άνδρας σε πάρκο στο Ανεσί στο οποίο έπαιζαν παιδιά. Από την επίθεση τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά.

Δύο από τα παιδιά και ο ενήλικας δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή.

Το σημείο αποκλείστηκε άμεσα από τις Αρχές και επί τόπου βρέθηκαν ασθενοφόρα και μονάδες του στρατού.

Το γαλλικό πρακτορείο που επικαλείται αστυνομικές πηγές, ανέφερε ότι ο δράστης είναι συριακής καταγωγής με ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις Αρχές.

Ο 32χρονος Σύρος πρόσφυγας επιτέθηκε με στιλέτο πρώτα στα παιδιά και έπειτα, καθώς έτρεχε να διαφύγει, τραυμάτισε και τον ηλικιωμένο άνδρα που έκανε βόλτα με τη σύζυγό του στο πάρκο. Αφού τον μαχαίρωσε μία φορά, αστυνομικοί τον πυροβόλησαν στα πόδια.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media φαίνεται η στιγμή που ο δράστης επιχειρεί να ξεφύγει αφότου έχει τραυματίσει με μαχαίρι τα παιδιά και τον ενήλικα.

This is footage of the man who is alleged to have stabbed 7 people, including multiple children, in Annecy, France. He is thought to be a Syrian ‘refugee’. pic.twitter.com/tlH9KOiyrs

— Way of the World (@wayotworld) June 8, 2023