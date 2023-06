Ρωσικό πλήγμα στο κέντρο της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία, πόλη που έχει πληγεί από μεγάλες πλημμύρες μετά την καταστροφή φράγματος στον ποταμό Δνείπερο, προκάλεσε ανθρώπινες απώλειες και τραυματισμούς, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού.

«Μετά τους βομβαρδισμούς του ρωσικού πυροβολικού, υπάρχουν άμαχοι τραυματίες και νεκροί στο κέντρο της πόλης της Χερσώνας. Ο αριθμός τους μένει να διευκρινιστεί», δήλωσε ο Σέργκι Σεργκέγεφ, υπεύθυνος για τον Τύπο στην περιοχή.

Σύμφωνα με την περιφερειακή εισαγγελία, «ένας άμαχος σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίστηκαν». Σε ένα χωριό κοντά στη Χερσώνα «τέσσερις κάτοικοι τραυματίστηκαν» σε άλλο πλήγμα, προστίθεται σε ανακοίνωση.

Η γενική εισαγγελία ανακοίνωσε ότι άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά το περιστατικό αυτό και άλλοι τέσσερις σε άλλη τοποθεσία και ότι έχει αρχίσει έρευνα για εγκλήματα πολέμου. «Λόγω των στοχευμένων αεροπορικών επιδρομών των κατοχικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια των μέτρων για την εκκένωση στην πόλη, ένας άμαχος έχασε τη ζωή του».

Το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε στο Telegram ότι εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των ρωσικών βομβαρδισμών στη Χερσώνα διευκρινίζοντας ότι «δεν έχει πληροφορίες» για νεκρούς.

Το υπουργείο επανέλαβε τις κατηγορίες ότι η Ρωσία έχει εγκαταλείψει τους ανθρώπους στο έδαφος που έχει καταλάβει στην περιοχή της Χερσώνας, προσθέτοντας: «Και συνεχίζει να εμποδίζει την Ουκρανία να σώζει το πιο πολύτιμο — τις ανθρώπινες ζωές».

Ο κυβερνήτης Ολεκσάντρ Προκούντιν επιβεβαίωσε τον αριθμό αυτό και διευκρίνισε ότι μεταξύ των ανθρώπων αυτών είναι «δύο διασώστες, ένας αστυνομικός, ένας νοσοκόμος και ένας Γερμανός εθελοντής».

Ο κυβερνήτης δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι το 68% του πλημμυρισμένου εδάφους στην περιφέρεια της Χερσώνας βρίσκεται στην κατεχόμενη από τη Ρωσία αριστερή όχθη του ποταμού Δνείπερου.

Οι Ουκρανοί κατηγορούν τις τελευταίες ημέρες τον ρωσικό στρατό για πλήγματα στη Χερσώνα, τη στιγμή που οι αρχές εκκενώνουν τις πλημμυρισμένες περιοχές όπου χιλιάδες άμαχοι εγκαταλείπουν τις εστίες τους μετά την καταστροφή φράγματος που βρίσκεται στον ποταμό Δνείπερο.

The Russians shelled #Kherson during the evacuation of civilians. Grandpa received a shrapnel wound in the head. pic.twitter.com/jOq8owet8L

— Ukraine 24/7 (@ukraina_247) June 8, 2023