Πρόκειται για τη μεγαλύτερη καταστροφή από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία ενώ σταδιακά έρχονται στο φως νέες πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατεί τόσο δυτικά όσο και ανατολικά του ποταμού Δνείπερου, μετά την ανατίναξη στο φράγμα Καχόβκα στη Χερσώνα, ενέργεια για την οποία Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται.

Ο ποταμός που στο συγκεκριμένο σημείο αποτελεί εν πολλοίς ένα σύνορο ανάμεσα στις ουκρανικές και ρωσικές δυνάμεις μετά από προσαρτήσεις και ανακαταλήψεις εδαφών έχει πλημμυρίσει, με αποτέλεσμα να απειλούνται με εξαφάνιση κατοικημένες περιοχές, να έχει κοπεί η υδροδότηση, ενώ προβλήματα αναμένεται να υπάρξουν και στην Κριμαία που τροφοδοτείται με νερό από το συγκεκριμένο φράγμα.

Οι Ουκρανικές αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα να φύγουν από τις περιοχές που έχουν υποστεί τα μεγαλύτερα προβλήματα, με τον κυβερνήτη της Χερσώνας που βρίσκεται υπό ουκρανικό έλεγχο να αναφέρει ότι περίπου 16.000 άνθρωποι βρίσκονταν στην «κρίσιμη ζώνη» δεξιά του ποταμού.

For now, it is known that russia have already destroyed and damaged more than 80 settlements in the #Kherson region. pic.twitter.com/5oli1tTwJ0

More footage from the temporarily occupied Nova Kakhovka.

Όπως είπε οι κάτοικοι πρέπει να επιβιβαστούν σε λεωφορεία τα οποία θα τους μεταφέρουν στο Νικολάγιεφ ή άλλες πόλεις της Ουκρανίας, ενώ νωρίτερα είχαν απευθυνθεί εκκλήσεις στους πολίτες να μεταφερθούν όσο γίνεται σε μεγαλύτερο υψόμετρο.

Αλλά και στις περιοχές υπό ρωσικό έλεγχο επίσης υπάρχουν σημαντικά προβλήματα με εκκενώσεις χιλιάδων ενώ ο Ντμίτρι Πεσκόφ παραδέχτηκε σε δηλώσεις του ότι η Κριμαία θα αντιμετωπίσει ελλείψεις σε νερό παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις των αρχών ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα παρά μόνο σε παράκτιους οικισμούς.

The Nova Kakhovka dam, a major hydroelectric power plant in southern Ukraine, was severely damaged by an explosion early Tuesday, unleashing flooding near the front lines.

Ukrainian officials said the torrent of water left thousands of people at risk and complicated evacuation… pic.twitter.com/9Nc1DlzK4I

— The Washington Post (@washingtonpost) June 6, 2023