Ο ουκρανικός στρατός κατηγόρησε τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πως «ανατίναξαν» το φράγμα στη Νόβα Καχόβκα (Χερσώνα, νότια), ενώ οι φιλορωσικές αρχές της περιοχής έκαναν λόγο «σοβαρή τρομοκρατική ενέργεια» της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, το φράγμα έχει καταστραφεί τουλάχιστον εν μέρει, αν όχι ολοσχερώς, και η περιοχή πλημμυρίζει. Το TASS επικαλέστηκε πηγή του, την οποία δεν κατονόμασε, ενήμερη για τις εξελίξεις.

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε από την πλευρά του επικαλούμενο τον φιλορώσο δήμαρχο της Νόβα Καχόβκα ότι το ανώτερο τμήμα του φράγματος καταστράφηκε από ουκρανικό βομβαρδισμό.

Το Κίεβο έκανε λόγο για «ανατίναξη του φράγματος από τις ρωσικές δυνάμεις κατοχής». Η διοίκηση νότιου τομέα των ουκρανικών ένοπλων δυνάμεων ανέφερε πως «η έκταση της καταστροφής, η ταχύτητα και ο όγκος του νερού και οι περιοχές που είναι πιθανό να πλημμυρίσουν τελούν υπό διευκρίνιση».

Το φράγμα αυτό είχε υποστεί ήδη ζημιές κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Δείτε το βίντεο

With the Kakhovka dam in southern Ukraine destroyed, a wave of water is expected to flood dozens of towns in the coming hours pic.twitter.com/qLHDou2fv6

— BNO News (@BNONews) June 6, 2023