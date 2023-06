Η Μόσχα ανακοίνωσε σήμερα ότι απέκρουσε μεγάλη ουκρανική επίθεση στο νότιο τμήμα της περιφέρειας του Ντονέτσκ, όμως ο επικεφαλής των ρώσων μισθοφόρων είπε πως οι ρωσικές δυνάμεις έχασαν έδαφος βορειότερα, γύρω από την Μπαχμούτ.

Ερωτηθείς αν οι επιθέσεις αντιπροσωπεύουν την έναρξη της αντεπίθεσης της Ουκρανίας εναντίον της ρωσικής εισβολής, που αναμένεται εδώ και καιρό, ο Ολέξιι Ντανίλοφ, Γραμματέας του ουκρανικού Συμβουλίου Ασφαλείας και Άμυνας, δήλωσε στο Ρόιτερς: «Ο πόλεμος συνεχίζεται. Μέχρι την πλήρη νίκη».

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως η Ουκρανία επιτέθηκε χθες, Κυριακή, το πρωί με έξι μηχανοκίνητα τάγματα και δύο τάγματα αρμάτων μάχης στο νότιο Ντονέτσκ, όπου η Μόσχα θεωρεί εδώ και καιρό ότι η Ουκρανία θα θελήσει να δημιουργήσει μια σφήνα στα ελεγχόμενα από τη Ρωσία εδάφη.

«Το πρωί της 4ης Ιουνίου ο εχθρός εξαπέλυσε μια μεγάλης κλίμακας επίθεση σε πέντε τομείς του μετώπου προς την κατεύθυνση του Νότιου Ντονέτσκ», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε δήλωση που καταχώρισε στο Telegram στη 1:30 π.μ. (ώρα Μόσχας και ώρα Ελλάδας).

«Ο στόχος του εχθρού ήταν να διαπεράσει την άμυνά μας στον πιο ευάλωτο, κατά την άποψή του, τομέα του μετώπου», ανέφερε. «Ο εχθρός δεν πέτυχε τους στόχους του, δεν είχε επιτυχία».

Κληθείς να σχολιάσει, ουκρανός στρατιωτικός εκπρόσωπος δήλωσε: «Δεν έχουμε τέτοιες πληροφορίες και δεν σχολιάζουμε οποιουδήποτε είδους ψευδείς ειδήσεις».

Βορειότερα, κοντά στη διαφιλονικούμενη πόλη του Μπαχμούτ, ο διοικητής των χερσαίων δυνάμεων της Ουκρανίας Ολεξάντρ Σίρσκιι ανέφερε πως ουκρανικές δυνάμεις «προωθούνται».

Σε βίντεο των ενόπλων δυνάμεων ρωσικές θέσεις φαίνονται να δέχονται πυρά και ο επικεφαλής των ρώσων μισθοφόρων Γεβγκένι Πριγκόζιν δήλωσε πως οι ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν τμήμα του οικισμού Μπερχίβκα, βόρεια της Μπαχμούτ, κάνοντας λόγο για «ατίμωση».

