Η καταστροφή του φράγματος Καχόβκα αποτυπώνεται σε δορυφορική εικόνα, δίνοντας τη δυνατότητα να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της καταστροφής καθώς το εν λόγω φράγμα συγκρατεί 18,2 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, δηλαδή νερό ίσο με αυτό της Μεγάλης Αλμυρής Λίμνης στην αμερικανική πολιτεία Γιούτα.

Ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της περιοχής Ζαπορίζια της Ουκρανίας λέει ότι η στάθμη του νερού έχει αυξηθεί σε πάνω από 11 μέτρα στην πόλη Νόβα Καχόβκα – σε άμεση γειτνίαση με το φράγμα που έσπασε, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας Tass.

Δεκάδες χιλιάδες είναι αυτοί που εκκενώνουν τις περιοχές τους δεξιά και αριστερά του Δνείπερου, σε περιοχές που ελέγχονται από ουκρανικές και ρωσικές δυνάμεις αντίστοιχα.

Ο κυβερνήτης ανέφερε ακόμα ότι η αίθουσα τουρμπίνας του υδροηλεκτρικού σταθμού είναι τώρα «κάτω από το νερό».

#BREAKING: The moment that the Nova Kakhovka dam was blown up was purportedly captured on video. If this footage is real, it would certainly refute claims that there was no explosion. pic.twitter.com/GMaarExZEn

— Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) June 6, 2023