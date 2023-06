Δύσκολο να το πιστέψει κανείς, αλλά ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να έχει και θετικά αποτελέσματα.

Η Ρωσία ίσως αδειάσει από τη δική της επιθετικότητα, οι ΗΠΑ μπορεί να ανακαλύψουν εκ νέου το κέντρο της δύναμης τους και μια δημοκρατική κοινότητα να αναδυθεί ενωμένη και δυνατή να αντιμετωπίσει τα επικίνδυνα χρόνια που έρχονται, γράφει το Foreign Policy.

Για την ώρα, ωστόσο, σίγουρο θεωρείται ένα επίφοβο αποτέλεσμα: η άνοδος μιας συμμαχίας αυτοκρατοριών στην Ευρασία που συνδέονται από την γεωγραφική εγγύτητα τους και τη γεωπολιτική εχθρότητα τους προς τη Δύση. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, σε ρόλο τσάρου στα όρια της παράνοιας, μαζεύει κοντά του αυτές τις δημοκρατίες, δημιουργώντας το Οχυρό της Ευρασίας, που φυλάσσεται από τους εχθρούς του ελεύθερου κόσμου.

Οι «ρεβιζιονιστικές» αυτοκρατορίες – Κίνα, Ρωσία, Ιράν και, σε μικρότερο βαθμό, Βόρεια Κορέα – δεν επιδιώκουν απλά την απόκτηση όλης εξουσίας στις περιοχές του ελέγχου τους. Δημιουργούν αλυσιδωτές στρατηγικές σχέσεις στο μεγαλύτερο κομμάτι ηπειρωτικής γης και προάγουν τα εμπορικά και μεταφορικά δίκτυα σε εδάφη εκτός επιρροής του δολαρίου και του Ναυτικού των ΗΠΑ.

Σαφώς και δεν είναι ακόμη μια πλήρη συμμαχία αυτοκρατοριών. Είναι, ωστόσο, ένα μπλοκ αντιπάλων πιο συνεκτικό και περισσότερο επικίνδυνο απ’ οτιδήποτε έχουν αντιμετωπίσει οι ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες.

Όλες οι μεγάλες συγκρούσεις της σύγχρονης εποχής αφορούν την Ευρασία, όπου συνασπισμοί με ανταγωνιστικά μέλη αγωνίζονται για την κυριαρχία στην υπερήπειρο και τους ωκεανούς ολόγυρα της. Στη πραγματικότητα ο Αμερικανικός Αιώνας ταυτίστηκε με τον Ευρασιατικό Αιώνα.

Η βασική αποστολή της Ουάσιγκτον ως υπερδύναμης ήταν να διατηρεί τον κόσμο σε ισορροπία κρατώντας την Ευρασία μόνιμα διαιρεμένη. Τώρα οι ΗΠΑ ηγούνται ξανά μίας συμμαχίας από δημοκρατικά κράτη στις παρυφές του Ευρασίας ενάντια σε μια ομάδα τοπικών αντιπάλων, ενώ κρίσιμες αμφίρροπες περιοχές εξετάζουν τις προοπτικές τους για να συμπορευτούν με τον νικητή, που θα εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντα τους.

Χώρες όπως η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και η Ινδία έχουν καίριο ρόλο στην εποχή αυτή της αντιπαλότητας λόγω της γεωγραφικής θέσης που κατέχουν και της επιρροής που ασκούν. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτές οι δυνάμεις θέλουν και παίζουν διπλό παιχνίδι.

Η αντιμετώπιση της ευρασιατικής πρόκλησης προϋποθέτει την ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στις ΗΠΑ και τα συμμαχικά τους δίκτυα. Αυτό, ωστόσο, που καθιστά την τρέχουσα συγκυρία τόσο απειλητική είναι ότι οι τα τυχοδιωκτικά αμφίρροπα κράτη θα διαμορφώσουν τη μάχη ανάμεσα στο Οχυρό της Ευρασίας και τον ελεύθερο κόσμο.

Η Ευρασία αποτελεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στρατηγικό σημείο παγκόσμιου ενδιαφέροντος, επειδή εκεί εδρεύουν οι πλουσιότερες και ισχυρότερες χώρες, με εξαίρεση τις ΗΠΑ. Και από τις αρχές του 20ού αιώνα, έχει αποτελέσει τόπο διεξαγωγής αδυσώπητων μαχών για τη γεωπολιτική κυριαρχία.

Στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Γερμανία ήθελε μια αυτοκρατορία από το Αγγλικό Κανάλι μέχρι τον Καύκασο. Στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Γερμανία και η Ιαπωνία κατέκτησαν τα περισσότερα εδάφη της και προχώρησαν σε μεγάλο βάθος. Χρειάστηκε ένας ακόμα μεγαλύτερος και ιδεολογικά ποικιλόμορφος συνασπισμός για την αποκατάσταση της ισορροπίας.

Στον Ψυχρό Πόλεμο, μια υπερδύναμη σε κεντρική θέση, η Σοβιετική Ένωση, προσπάθησε να δημιουργήσει ένα αντίπαλο δέος στις παρυφές της Ευρασίας. Σήμερα τα δεδομένα μπορεί να έχουν αλλάξει, αλλά η βασική σύγκρουση ανάμεσα σε αυτούς που θέλουν να κυριαρχήσουν της Ευρασίας και εκείνους -μαζί με τις δυνάμεις από το εξωτερικό- που αντιστέκονται στα σχέδια τους καλά κρατεί.

