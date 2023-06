Οι καταρρακτώδεις βροχές που πλήττουν την Ιαπωνία έχουν προκαλέσει τον θάνατο ενός ανθρώπου, τον τραυματισμό περίπου 30 άλλων, ενώ δύο άνθρωποι αγνοούνται, ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι της χώρας, όπου χιλιάδες κάτοικοι κλήθηκαν χθες Παρασκευή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Οι ιαπωνικές αρχές έχουν ζητήσει από τους κατοίκους να επιδείξουν μεγάλη προσοχή «για τον κίνδυνο κατολισθήσεων, πλημμυρών και χειμάρρων» που μπορεί να προκληθούν από την τροπική καταιγίδα Μαουάρ.

Στην κεντρική Ιαπωνία ομάδα διασωστών «εντόπισε έναν άνδρα περίπου 60 ετών σε αυτοκίνητο που είχε βυθιστεί στα νερά», με τον θάνατό του να επιβεβαιώνεται αργότερα, δήλωσε αξιωματούχος του Τογιοχάσι στην περιφέρεια Αΐσι.

Στη δυτική περιφέρεια Ουακαγιάμα, όπου πολλοί χείμαρροι υπερχείλισαν, διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό ενός άνδρα και μίας γυναίκας που αγνοούνται.

Συνολικά έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά και άλλοι 24 ελαφρά, επεσήμανε η Διεθνής Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Φυσικών Καταστροφών.

Σήμερα οι κάτοικοι των περιοχών κοντά στο Τόκιο έλαβαν προειδοποίηση να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους καθώς υπάρχει κίνδυνος πλημμυρών.

Καθώς πολλές πόλεις στις δυτικές ακτές της χώρας κατέγραψαν σε 24 ώρες ρεκόρ βροχοπτώσεων, η ιαπωνική υπηρεσία ζήτησε από τους πολίτες να «είναι σε εγρήγορση» για τον κίνδυνο «κατολισθήσεων, υπερχείλισης ποταμών και πλημμυρών σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου».

As a severe tropical #storm nears #Japan, torrential rain is pummelling the country.#Landslide and #flood #warnings are active across western Japan as heavy rains continue.pic.twitter.com/cu33tnvAMd

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) June 2, 2023