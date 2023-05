Τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχές στην δυτική Ρουάντα, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος, ενώ οι αρχές αναζητούν κι άλλους ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί στα σπίτια τους.

Βίντεο, που αναρτήθηκε στο Twitter από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Rwanda Broadcasting Agency, δείχνει σπίτια που έχουν καταστραφεί από ποταμό λάσπης σε πλημμυρισμένο δρόμο.

«Η κύρια προτεραιότητά μας τώρα είναι να φτάσουμε σε κάθε σπίτι που έχει υποστεί ζημιές ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουμε να διασώσουμε όποιον άνθρωπο ενδέχεται να έχει παγιδευτεί», δήλωσε ο Φρανσουά Χαμπιτεγκέκο, ο κυβερνήτης της Δυτικής Επαρχίας της Ρουάντα στο Reuters, προσθέτοντας ότι ο απολογισμός των νεκρών ανέρχεται σε 95.

Κάποιοι διασώθηκαν και διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο, πρόσθεσε, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πόσοι είναι οι διασωθέντες.

Οι περιοχές που επλήγησαν χειρότερα στην επαρχία του είναι η Ρούτσιρο, όπου υπάρχουν 26 νεκροί, η Νιαμπίχου, όπου οι νεκροί ανέρχονται σε 19, και οι Ρουμπάβου και Νγκορορέρο, οι οποίες είχαν 18 νεκρούς έκαστη.

BREAKING:

The death toll from last night’s heavy rains and floods continues to rise, with at least 109 people now confirmed dead in Western and Northern Provinces.#RBANews pic.twitter.com/4YycPKHrE4

