Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν πως σημειώνεται σήμερα ανταλλαγή πυρών κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο, ενώ λίγο νωρίτερα είχαν αναφέρει δύο τραυματισμούς σε επεισόδιο ασφαλείας στην περιοχή.

Δεν έχει γίνει σαφές αν τα επεισόδια συνδέονται ούτε με ποιον ανταλλάσσουν πυρά οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Στρατιωτικός εκπρόσωπος δήλωσε πως ο στρατός ερευνά τι συνέβη.

Ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ιστότοπος ynet έκανε λόγο για «σοβαρό επεισόδιο ασφαλείας στα σύνορα με την Αίγυπτο.

At least two people wounded in a «security incident» around Israel’s southern border with Egypt – Israeli military spokesperson Daniel Hagari

