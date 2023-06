Αν και δεν ήταν απόλυτα σίγουρη τι ακριβώς συνέβαινε, αφού την εξέτασε ένας γιατρός, αποφασίστηκε ότι έπρεπε επειγόντως να νοσηλευτεί.

«Επέστρεψαν και μου λένε: ‘Λόγω της προχωρημένης εγκυμοσύνης, καλύτερα να πάτε στο νοσοκομείο’, οπότε με πήγαν στο νοσοκομείο», είπε στην εφημερίδα Review-Journal.

Η 29χρονη μεταφέρθηκε στο University Medical Center, όπου έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί – μια κόρη που ονομάστηκε Ιζαμπέλα Ντέιζι Γκαρσία – λιγότερο από 15 λεπτά μετά την άφιξή της. Στο πλευρό της ήταν ο σύντροφός της, Τζόνι Λόντον.

I heard someone gave birth at the stage DURING MY SHOW 🤯.

Can someone pls help me find the person? I’d like to reach out! https://t.co/rLWiOPRVok

— Zedd (@Zedd) May 22, 2023