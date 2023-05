Κάθε πότε πλένετε τα ρούχα σας; Έχετε σκεφτεί να αφήσετε το αγαπημένο σας τζιν άπλυτο για μια εβδομάδα;

Πιστεύετε ότι θα αντέχατε να το φορέσετε μετά από έναν ολόκληρο μήνα, χωρίς να έχει περάσει ούτε κόκκος απορρυπαντικής σκόνης από πάνω του;

Το σίγουρο είναι ότι αν μπορέσετε να ανεβάσετε το «ποντάρισμα» στον ένα χρόνο, αφενός είστε μέλος του κινήματος απλυσιάς που κερδίζει έδαφος συνεχώς και αφετέρου είστε κατάλληλος υποψήφιος για το παιχνίδι Indigo Invitational που θέτει ακριβώς αυτόν τον στόχο προς κατάκτηση.

Για τον Μπρίαν Σάμπο όλα ξεκίνησαν το 2010 όταν αποφάσισε να ταξιδέψει από τη γενέτειρα του τον Καναδά στην Ευρώπη έχοντας προγραμματίσει ένα ταξίδι έξι μηνών με πολλές στάσεις. «Ήταν πρωτόγνωρο για μένα ότι καθημερινά φορούσε αυτό το βρωμερό τζιν, λέει στο BBC.

Στη Βουδαπέστη συνάντησε τη γυναίκα που έμελλε να παντρευτεί αργότερα και το τζιν αποτέλεσε σημείο αναφοράς στη σχέση τους. «Μόλις έμπαινες στο δωμάτιο, έπιανες αμέσως τη μυρωδιά… Ήμουν πολύ τυχερός που η σύζυγος μου ενδιαφερόταν πραγματικά για μένα».

The rise of the ‘no-wash’ movement https://t.co/FiHEZb0jZh

— BBC News (World) (@BBCWorld) May 30, 2023