Συγκρούσεις ξέσπασαν τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα ανάμεσα σε δυο ένοπλες ομάδες στο κέντρο της λιβυκής πρωτεύουσας, της Τρίπολης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά άμαχοι, ανέφεραν υπηρεσίες άμεσης βοήθειας και μέσα ενημέρωσης (στη φωτογραφία από το Twitter, επάνω, έκτακτη είδηση οι συγκρούσεις στην Τρίπολη για τη λιβυκή ιστοσελίδα The Libya Observer).

Οι ανταλλαγές πυρών συνεχίζονταν αργά τη νύχτα, ακόμη και σε πολυσύχναστους δρόμους στο κέντρο της πόλης, ανάμεσα σε αυτές τις δύο οργανώσεις που ορκίζονται πίστη στην κυβέρνηση εθνικής ενότητας (ΚΕΕ) με έδρα την Τρίπολη: τη «Δύναμη αλ Ράντα» («αποτροπής») και την «Ταξιαρχία 444».

Οι πιο πρόσφατες φονικές συγκρούσεις στην πρωτεύουσα είχαν ξεσπάσει τον Ιούλιο του 2022 και είχαν απολογισμό 13 νεκρούς.

Μετά την πτώση του καθεστώτος του Μουάμαρ Καντάφι το 2011, η Λιβύη, χώρα πλούσια σε πετρέλαιο, βυθίστηκε στο χάος και συνεχίζει να υπονομεύεται από τη δράση μιας μυριάδας παραστρατιωτικών οργανώσεων που τείνουν όχι σπάνια ν’ αλλάζουν πλευρά.

#UPDATE 📢📢 #Tripoli Clashes between Battalion 444 and the Radaa Force Refugees and civilians are the victims in this war @hrw_espanol @BBCEngland @Refugees @santegidionews #Libya not safe #EvacuationrefugeesfromLibya pic.twitter.com/n15Og03hE5

Τεθωρακισμένα οχήματα αναπτύχθηκαν την Κυριακή το απόγευμα στην Τρίπολη μετά τη σύλληψη μέλους της «Ταξιαρχίας 444» στον εμπορικό δρόμο Τζράμπα, στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας, και στη συνοικία Ρας Χασάν, στο κέντρο της πόλης.

#Tripoli #Libya 🇱🇾- Heavy gunfire and blasts amid violent clashes breaking out within #RasHassan and #BinAshour among armed groups (📹 @yahobn20 ) pic.twitter.com/LPuke5ZzXn

Επειτα από ηρεμία μερικών ωρών, σφοδρά πυρά -ελαφρών και βαρέων όπλων – άρχισαν να ηχούν σε ανατολικούς τομείς της Τρίπολης, ιδίως στην Αιν Ζάρα, στη Φορμάζ και κοντά στον χώρο του πανεπιστημίου της πρωτεύουσας, που αποφάσισε για λόγους ασφαλείας να «κλείσει τις πύλες του (…) και ν’ αναστείλει τις εξετάσεις» που επρόκειτο να διεξαχθούν.

Πυρά ακούστηκαν στις 03:00 [τοπική ώρα· 04:00 ώρα Ελλάδας], ακολουθούμενα από σειρήνες ασθενοφόρων, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Emerging: Heavy gunfire heard in Tripoli, Libya, eyewitness video shows, amid apparent clashes between two government-aligned factions pic.twitter.com/0t9JR1tLKv

Ηλικιωμένος «τραυματίστηκε στο χέρι από θραύσματα οβίδας καθώς έφευγε από το σπίτι του στην Αιν Ζάρα με αυτοκίνητο», ανέφερε μέσω Facebook το κέντρο άμεσης βοήθειας της Τρίπολης, σημειώνοντας επίσης πως υπέστη ζημιές ασθενοφόρο του. Αλλοι άμαχοι τραυματίστηκαν ελαφρά.

Η «Αρχή Υποστήριξης της Σταθερότητας» (ΑΥΣ), άλλη ένοπλη δύναμη, παρεμβλήθηκε για να σταματήσουν οι συγκρούσεις και προσπάθησε να μεσολαβήσει.

