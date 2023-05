Ο Adam Pascale, επικεφαλής επιστήμονας στο Ερευνητικό Κέντρο Σεισμολογίας που εδρεύει στη Βικτώρια, είπε ότι ο σεισμός ήταν ο μεγαλύτερος σε απόσταση 40 χιλιομέτρων από τη Μελβούρνη μετά από εκείνον των 4,5 Ρίχτερ που σημειώθηκε το 1902.

Η Geoscience Australia είπε ότι είχε λάβει περισσότερες από 21.000 αναφορές για τον σεισμό, με ωστικά κύματα να γίνονται αισθητά μέχρι την πόλη Bendigo, περίπου 150 χιλιόμετρα βόρεια της Μελβούρνης και νότια ως το Χόμπαρτ στο νησί της Τασμανίας.

This map shows how far & wide the #earthquake in #Melbourne has been felt. We’ve had 21,386 reports so far – some as far north as Bendigo & as far south as Hobart. https://t.co/c9M3aKxQQi pic.twitter.com/zADq94efoa

Η Μελβούρνη τον Απρίλιο ξεπέρασε το Σίδνεϊ και έγινε η πολυπληθέστερη πόλη της Αυστραλίας. Αρκετοί από τους 5,8 εκατομμύρια κατοίκους της πόλης ξύπνησαν τη Δευτέρα με μια ιστορία να πουν…

«Ένιωσα σαν ένα αεροπλάνο να συνετρίβη δίπλα στο σπίτι μου ή κάτι τέτοιο» περιέγραψε ένας κάτοικος.

Το Γραφείο Μετεωρολογίας της Αυστραλίας ανέφερε στο Twitter ότι δεν υπήρχε απειλή για τσουνάμι από τον σεισμό, αν και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προειδοποίησαν για πιθανούς μετασεισμούς σε μια δήλωση στο Facebook.

Last night’s magnitude 4.0 was the largest #earthquake within 40km of #Melbourne in over 120 years, the last being a magnitude 4.5 in 1902.

The @GeoscienceAus station at Greenvale (nearest the epicentre) was one of the first seismograph locations established by @AusQuake in 1976. pic.twitter.com/kDz4mjWoH6

— Adam Pascale (@SeisLOLogist) May 28, 2023