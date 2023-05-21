Σεισμός μεγέθους 4,9 βαθμών σημειώθηκε στην περιοχή Saimbeyli των Αδάνων.
Το βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 6,6 χιλιόμετρα.
Ο σεισμός έγινε αισθητός και στις γύρω πόλεις.
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Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Kayseri’den de hissedildi. pic.twitter.com/3LUYbRn8XI
— Hunat TV (@HunatTV) May 21, 2023
Adana'da 4,9
Mine Tugay
Fahrettin Koca
Sevilay Yılman
Saygı Öztürk
Bekir Ağırdır
Numan Kurtulmuş#deprem vs geçiyoruz..
Sultangazi'de
Cuma hutbesinde
Bi imam
28 Mayıs akşamı
RTE seçilmezse
Cemaati içsavaşa çağırmış!
Savcıları göreve davet ediyoruz.pic.twitter.com/Ds6VghKfOr
— engin (@nebnigne) May 21, 2023