Ο σεισμός έγινε αισθητός και στις γύρω πόλεις.

Σεισμός μεγέθους 4,9 βαθμών σημειώθηκε στην περιοχή Saimbeyli των Αδάνων.

Το βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 6,6 χιλιόμετρα.

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Ο σεισμός έγινε αισθητός και στις γύρω πόλεις.

Δείτε βίντεο:

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