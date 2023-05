Ισχυρός σεισμός 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το Σάββατο σε περιοχή νοτιοανατολικά των νήσων Λογιοτέ της Νέας Καληδονίας, ανακοίνωσαν οι Αρχές και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Σύμφωνα με το USGS, ο ισχυρός σεισμός είχε μικρό εστιακό βάθος, μόλις 10 χιλιόμετρα.

Μετασεισμός 6,5 βαθμών σημειώθηκε 20 λεπτά αργότερα, σύμφωνα με το USGS.

Να σημειωθεί ότι εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι που υπάρχει κίνδυνος να πλήξει τη Νέα Καληδονία, τα νησιά Φίτζι και το Βανουάτου, σύμφωνα με το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για θαλάσσια σεισμικά κύματα των ΗΠΑ.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Αυστραλίας εξέδωσε επίσης προειδοποίηση για τσουνάμι.

