Μεγάλο είναι το προβάδισμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών στην Τουρκία, με τον Τούρκο πρόεδρο να επανεκλέγεται για άλλα πέντε χρόνια.

Με καταμετρημένο το 93,48%% των ψήφων, ο Ερντογάν λαμβάνει το 52,61%, ενώ ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου συγκεντρώνει το 47,39%. Η συμμετοχή είναι στο 85,41%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα επίσημα αποτελέσματα του Anadolu, ο Ερντογάν προηγούνταν από την αρχή, αλλά δεν συνέβαινε το ίδιο με τα αποτελέσματα του αντιπολιτευόμενου πρακτορείου ANKA. Πλέον κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Erdogan is about to lead in both Anka and Anadolu agencies results

— Anadolu [82.64% counted]

• Erdogan: 53.41%

• Kilicdaroglu: 46.59%

— ANKA [82.49% counted]

• Erdogan: 49.94%

• Kilicdaroglu: 50.06% pic.twitter.com/hyu0o1iF8x

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 28, 2023