Το τέλος του τελικού της Euroleague, βρήκε τον Μάριο Χεζόνια να αφιερώνει την σπουδαία κατάκτηση του τροπαίου από τη Ρεάλ κόντρα στον Ολυμπιακό, στον Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Μία αφιέρωση που πραγματικά κάνει πολλούς να απορούν, αφού ο Γάλλος «ψηλός» δεν αγωνίστηκε στο Final 4, αλλά ούτε και στα 3 τελευταία παιχνίδια των playoffs απέναντι στην Παρτίζαν.

Ο Κροάτης φόργουορντ αγκάλιασε τον Γιαμπουσέλε και και του είπε χαρακτηριστικά: «Αδερφέ, άλλαξες όλη τη γα@@@@νη σεζόν για μας! Καταλαβαίνεις τι λέω. Εξαιτίας σου!».

Ο Γιαμπουσέλε είχε αποβληθεί στο 2ο παιχνίδι της σειράς κόντρα στην Παρτίζαν, για κεφαλοκλείδωμα στον Έξουμ και είχε τιμωρηθεί με αποκλεισμό 5 αγωνιστικών, γι’ αυτό και έχασε τα 3 επόμενα παιχνίδια της σειράς, εκεί οπού η Ρεάλ πήρε την πρόκριση και τα 2 ματς του Final 4.

O Χεζόνια θεωρεί πως αυτή η σκληράδα που έδειξε ο Γιαμπουσέλε, έδωσε πίστη σε όλη την ομάδα για την ανατροπή απέναντι στην σέρβικη ομάδα και τις σπουδαίες νίκες στο Κάουνας.

Sport 5 Exclusive:

Real Madrid star, Mario Hezonja to teammate Yabusele seconds after Euroleague final: “you changed the f-n season for us”

Full videohttps://t.co/3qQTrwpoxQ

@danzilb @MozzartSport @Mondo_Sport @Eurohoopsnet @Sportando #partizan #EuroLeague #RealMadrid pic.twitter.com/aZpT96TEcZ

— Sport5 (@sport5il) May 23, 2023