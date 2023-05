Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον κοιτώνα σχολείου, μετέδωσε σήμερα το AFP επικαλούμενο αξιωματούχο της νοτιοαμερικανικής αυτής πόλης.

Ο κοιτώνας βρίσκεται στην πόλη Μαχντία της κεντρικής Γουιάνας, μιας πόλης με ορυχεία, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Γουιάνας.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της μικρής αυτής χώρας Ιρφάν Αλί είχε κάνει λόγο για «μεγάλη καταστροφή» μιλώντας από το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Τζόρτζταουν όπου περίμενε την άφιξη βοήθειας.

At lease 20 children lost their lives in a late night fire at a school dorm in the gold mining town of Mahdia in Guyana pic.twitter.com/Aen0ADF6eP

