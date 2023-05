Το Κίεβο έγινε σήμερα Σάββατο τη νύχτα στόχος ρωσικής αεροπορικής επίθεσης, με τις αρχές της Ουκρανίας ν’ αναφέρουν ότι συντρίμμια μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) έπεσαν σε τρεις συνοικίες της πρωτεύουσας και εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην ταράτσα πολυκατοικίας (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram πως πυρκαγιά ξέσπασε στην ταράτσα εννιαόροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Ντνιπρόφσκι, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Η φωτιά προκλήθηκε από «πτώση συντριμμιών», είπε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Σερχίι Πόπκο, ο οποίος προέτρεψε τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια.

💥Kiev is under drone attack and there are reports of a fire

Also reports of Drones over Khmelnitsky and Zhytomir region pic.twitter.com/yOUTY0Oac2

— Zlatti71 (@djuric_zlatko) May 19, 2023