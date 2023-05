Oι ρωσικές αεροπορικές εταιρείες θα πραγματοποιούν επτά πτήσεις εβδομαδιαίως μεταξύ της Μόσχας και της πρωτεύουσας της Γεωργίας Τμπιλίσι, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας, μετά την απόφαση της Ρωσίας να άρει την απαγόρευση που είχε επιβάλει στις απευθείας πτήσεις το 2019.

Η άρση της απαγόρευσης για τις απευθείας πτήσεις έγινε με σχετικό διάταγμα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της ρωσικής κυβέρνησης, στο οποίο αναφέρεται επίσης ότι οι Γεωργιανοί πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν στην Ρωσία χωρίς βίζα.

Η κίνηση αυτή αντιπροσωπεύει μια σαφή αναθέρμανση των σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Τμπιλίσι, οι οποίες είχαν ενταθεί επί Σοβιετικής Ένωσης αλλά οι οποίες βελτιώθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο η πρόεδρος της Γεωργίας Σαλόμε Ζουραμπασβίλι χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την απόφαση της Μόσχας για την άρση της απαγόρευσης για τις απευθείας πτήσεις και την άρση της βίζας για τους Γεωργιανούς.

«Η επανέναρξη των απευθείας πτήσεων και η άρση της απαγόρευσης για την βίζα με την Γεωργία είναι απαράδεκτη εφόσον η Ρωσία συνεχίζει την εισβολή της στην Ουκρανία και την κατοχή των εδαφών μας» έγραψε σε ανάρτηση της στο Twitter η Ζουραμπασβίλι, η οποία συχνά έρχεται σε προστριβές με την γεωργιανή κυβέρνηση, αλλά έχει περιορισμένες εκτελεστικές εξουσίες σύμφωνα με το σύνταγμα.

Another Russian provocation!

Resuming direct flights and lifting visa ban with Georgia is unacceptable as long as Russia continues its aggression on Ukraine and occupies our territory!

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) May 10, 2023