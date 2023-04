Δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές στην Τουρκία, το αποτέλεσμά τους παραμένει αμφίρροπο σύμφωνα με δημοσκόπηση της Konda.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που διέρρευσαν στα social media, καθώς ολόκληρη η δημοσκόπηση αναμένεται να ανακοινωθεί τις τελευταίες ημέρες πριν από τις εκλογές, τον πρώτο γύρο κερδίζει ο Ερντογάν, αλλά το δεύτερο ο Κιλιτσντάρογλου.

Αναλυτικά τα ποσοστά που δίνει η δημοσκόπηση:

Πρώτος γύρος

Δεύτερος γύρος

