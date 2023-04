Η ομάδα του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν φέρεται να έχει επιλέξει την Τζούλι Τσάβες Ροδρίγκες, σύμβουλο του Λευκού Οίκου και υποδιευθύντρια της εκστρατείας του το 2020, για να αναλάβει τη διεύθυνση της προεκλογικής εκστρατείας του ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2024, ανέφερε πηγή ενήμερη για τα σχέδιά της.

Η κυρία Ροδρίγκες, γεννημένη το 1978, σήμερα διευθύντρια της υπηρεσίας συντονισμού του κυβερνητικού έργου στην αμερικανική προεδρία, δέχθηκε να αναλάβει, διευκρίνισε η πηγή.

Σημείωσε πως ο κ. Μπάιντεν δεν της έχει προσφέρει ακόμα τον ρόλο αυτόν προσωπικά.

Η κ. Ροδρίγκες αναδείχθηκε η κορυφαία επιλογή μεταξύ των δέκα και πλέον υποψηφίων με τους οποίους μίλησε η ομάδα του Δημοκρατικού προέδρου.

