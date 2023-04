Ο τραγουδιστής βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στην περιοχή Gangnam της Σεούλ από τον μάνατζέρ του σήμερα (19 Απριλίου), σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα της Σεούλ Gangnam.

«Φαίνεται ότι ο Μουνμπίν αυτοκτόνησε», ανέφερε η αστυνομία σε δήλωση που έλαβε το πρακτορείο.

«Αυτή τη στιγμή συζητάμε το ενδεχόμενο μιας νεκροψίας για τον προσδιορισμό της ακριβούς αιτίας του θανάτου», πρόσθεσε.

.@offclASTRO members are arriving at Moonbin’s funeral alter. Fantagio said JinJin and Sanha have been with the bereaved family members since morning, while MJ has just arrived, with a special leave from the military to attend the funeral. Cha Eunwoo is flying in from the US. pic.twitter.com/IqT2Jo5HTm

— KpopHerald (@Kpop_Herald) April 20, 2023