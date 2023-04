Μία ακόμα ημέρα απεργιών και διαδηλώσεων, την 12η κατά σειρά τους τελευταίους δύο μήνες, γνώρισε την Μεγάλη Πέμπτη η Γαλλία, με τους διαδηλωτές να δηλώνουν αποφασισμένοι να το πάνε μέχρι τέλους, προκειμένου να αποσύρει η κυβέρνηση Μακρόν την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, μεταδίδει η εφημερίδα Liberation.

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις αναμένεται πως θα γίνουν ιδιαίτερα αισθητές στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, καθώς και της αποκομιδής απορριμμάτων.

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά της αναμόρφωσης του γαλλικού συνταξιοδοτικού συστήματος πραγματοποιήθηκαν σε σχεδόν όλες τις πόλεις και κωμοπόλεις της Γαλλίας.

Σύμφωνα με τη νομαρχία στο Παρίσι διαδήλωσαν 42.000 άτομα, ενώ η Γενική Εργατική Συνομοσπονδία (CGT) ανεβάζει τον αριθμό 400.000, ενώ υπήρχε τεράστια αστυνομική δύναμη.

Να σημειωθεί ότι οι σημερινές (13/4) κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται μία μέρα πριν αποφανθεί το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας ως προς το αν ήταν συμβατές προς το γαλλικό Σύνταγμα οι διαδικασίες που ακολούθησε η κυβέρνηση στο ζήτημα της αναμόρφωσης του συνταξιοδοτικού συστήματος, αλλά και ως προς το αν είναι εφικτή η διενέργεια δημοψηφίσματος επί του ζητήματος, όπως έχουν ζητήσει τα κόμματα της αριστερής αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με το προεδρικό Μέγαρο, τις ερχόμενες ημέρες ο Γάλλος πρόεδρος θα συναντηθεί και με τους εκπροσώπους των συνδικάτων.

Σύμφωνα με την Liberation, ένας δημοσιογράφος χτυπήθηκε με γκλομπ στη Λυών.

Ενώ έκανε ρεπορτάζ για την πορεία στη Λυών την Πέμπτη, δημοσιογράφος του ειδησεογραφικού ιστότοπου Actu Lyon βρέθηκε στη μέση μιας αστυνομικής επίθεσης.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, «παγιδευμένος στην κίνηση του πλήθους, σκόνταψε στο έδαφος. Καθώς σηκωνόταν, χτυπήθηκε από έναν αστυνομικό με γκλομπ».

Μια φωτογραφία που αναρτήθηκε στο Twitter δείχνει τον δημοσιογράφο με ματωμένο πρόσωπο. Τον φρόντισε η πυροσβεστική και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Παρίσι

