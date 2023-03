Το πασίγνωστο meme «this is fine» θυμίζει το παρακάτω βίντεο, το οποίο δεν έχει επαληθευτεί και πολλοί είναι αυτοί που εκφράζουν τις αμφιβολίες τους για το περιεχόμενο του. Το βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου και φέρεται να απεικονίζει Γάλλους πολίτες να απολαμβάνουν αμέριμνοι το γεύμα τους σε ένα εστιατόριο, ενώ έξω υπάρχουν φωτιές από τις ταραχές που λαμβάνουν χώρα στη Γαλλία, με αφορμή το νέο συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε σε πολλούς λογαριασμούς στο Twitter που ισχυρίζονται ότι απεικονίζει πρόσφατη σκηνή στη Λυών.

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος Ίαν Μπρέμερ πόσταρε στον λογαριασμό του το βίντεο με τη λεζάντα «Η Γαλλία γίνεται η επιτομή του meme «this is fine»», χωρίς να δίνει περισσότερες διευκρινίσεις για το πότε και πού τραβήχτηκαν τα πλάνα.

france becomes the epitome of the ‘this is fine’ meme:pic.twitter.com/v36KZpj9O4

— ian bremmer (@ianbremmer) March 21, 2023