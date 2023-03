Σε μια νέα καταγγελία για τη Ρωσία προχώρησε ο σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας, Άντον Γκεραστσένκο. Σύμφωνα με τον Ουκρανό αξιωματούχο, η Ρωσία σκόρπισε 20 τόνους από ουκρανικό σιτάρι σε δρόμο έξω από τη Μαριούπολη, την πόλη όπου πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, o Άντον Γκεραστσένκο γράφει: «Η Ρωσία θα κλαίει για την »πείνα στον κόσμο». Εγώ αναρωτιέμαι ποιος την προκάλεσε».

Ο ίδιος πόσταρε χθες ένα βίντεο στο Twitter που δείχνει οδηγούς να περνούν μέσα από σιτάρι.

Russians scattered twenty tons of Ukrainian wheat at the exit from Mariupol at Novoazovsk directions.

Cars are driving over it now.

Russia continues its policy of food terrorism.

📹: Petro Andriushchenko pic.twitter.com/RduXdqw8BG

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 19, 2023