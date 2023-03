Σχεδόν 1.300 κολυμβητές γδύθηκαν και κολύμπησαν στο λιμάνι του Σίδνεϊ στο πλαίσιο ετήσιας εκδήλωση που έγινε για πρώτη φορά μετά το 2019, λόγω του κορωνοϊού.

Οι γυμνοί κολυμβητές ήλπιζαν να σπάσουν το παγκόσμιο ρεκόρ ωστόσο δεν τα κατάφεραν. Στόχος τους ήταν να είναι αυτή η μεγαλύτερη διοργάνωση «skinny dipping» όλων των εποχών.

Ωστόσο τα σκήπτρα κρατά ακόμα διοργάνωση από το 2018 όταν 2.505 γυμνές γυναίκες συμμετείχαν στο Irish Strip and Dip.

More than 1,000 swimmers bared-all this morning trying to break a world record. The Sydney Skinny saw people of all ages and sizes get their kit off and swim from Cobblers Beach in Mosman. https://t.co/TWh1KQh9q4 #SydneySkinny2023 #7NEWS pic.twitter.com/lD92bOuHJ6

— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) March 12, 2023