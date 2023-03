Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις του εξακολουθούν να πραγματοποιούν στρατιωτικές επιχειρήσεις στην ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ της Ουκρανίας, υποστηρίζοντας ότι οι Ρώσοι στρατιώτες σκότωσαν περισσότερους από 220 Ουκρανούς στρατιώτες κατά το τελευταίο 24ωρο.

“Προς το Ντονέτσκ… περισσότεροι από 220 Ουκρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν. Ένα όχημα μάχης πεζικού, 3 οπλισμένα οχήματα μάχης, 7 άλλα οχήματα, όπως και ένα οβιδοβόλο D-30 καταστράφηκαν στη διάρκεια της ημέρας”, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τον ισχυρισμό του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Οι δύο πλευρές ισχυρίζονται ότι έχουν προκαλέσει σημαντικές απώλειες εκατέρωθεν και είναι δύσκολη η επιβεβαίωση των αριθμών που ανακοινώνουν.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε χθες ότι περισσότεροι από 500 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν κατά το 24ωρο που προηγήθηκε, καθώς μάχονταν για τον έλεγχο της πόλης Μπαχμούτ.

«This is Russia’s self-portrait, which it paints where normal life reigns without it»

Volodymyr Zelenskyy published new photos from the war.

«Russia has become synonymous with terror and will become an example of defeat and just punishment,» he stressed. pic.twitter.com/CtTyuIWJbR

— NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2023