Πολύπλευρη είναι η στήριξη στον Γκάρι Λίνεκερ μετά την απομάκρυνσή του από την ιστορική εκπομπή Match of the Day του BBC για τη σκληρή κριτική του στην αντιμεταναστευτική πολιτική των Συντηρητικών στη Βρετανία.

Ο σπουδαίος βετεράνος ποδοσφαιριστής που υπήρξε αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας και νυν παρουσιαστής της ιστορικής εκπομπής τέθηκε σε διαθεσιμότητα από το βρετανικό κρατικό κανάλι λόγω των σχολίων του στο Twitter και όχι εν ώρα εκπομπής.

Από εκείνη τη στιγμή και μετά, το BBC αντιμετωπίζει «ανταρσία» από τους συναδέλφους του Λίνεκερ που έσπευσαν να τον στηρίξουν, με εκπομπές να μη βγαίνουν στον αέρα, ενώ το θέμα έχει πάρει και πολιτικές διαστάσεις με όλα τα Μέσα να το καλύπτουν. Εντύπωση προκαλεί ότι και το ίδιο το BBC καλύπτει το θέμα με ρεπορτάζ στο σάιτ του.

Τα αιχμηρά σχόλια του Λίνεκερ

Ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου, μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα social media, σχολίασε ότι τα κυβερνητικά σχέδια για μη παροχή ασύλου στους μετανάστες που φτάνουν στις ακτές της χώρας, είναι παρόμοια με εκείνα των Ναζί της δεκαετίας του ‘30.

Δείτε ένα από τα χαρακτηριστικά tweets του Λίνεκερ για τη Σουέλα Μπρέιβερμαν, υπουργό Εσωτερικών και απόγονο μεταναστών που κατηγορείται – όχι μόνο από τον Λίνεκερ – για την αντιμεταναστευτική στάση της.

Good heavens, this is beyond awful. https://t.co/f0fTgWXBwp — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 7, 2023

Μετά τις αναρτήσεις του Λίνεκερ, υπήρξαν κυβερνητικές αντιδράσεις με αποτέλεσμα το BBC να πάρει την απόφαση να τον απομακρύνει από τη θέση του μέχρι να υπάρξει συμφωνία για το τι μπορεί ο παρουσιαστής να ανεβάζει στα social media.

Σύμφωνα με το BBC, ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου παραβίασε την πολιτική για τη χρήση των social media από τους παρουσιαστές του γνωστού Μέσου.

Από τις πρώτες ώρες που έγινε γνωστή η απομάκρυνσή του, στο πλευρό του τάχθηκαν οι συμπαρουσιαστές του στην εκπομπή και, επίσης, μεγάλοι ποδοσφαιριστές του παρελθόντος Ίαν Ράιτ και Άλαν Σίρερ.

Everybody knows what Match of the Day means to me, but I’ve told the BBC I won’t be doing it tomorrow. Solidarity. — Ian Wright (@IanWright0) March 10, 2023

I have informed the BBC that I won’t be appearing on MOTD tomorrow night. — Alan Shearer (@alanshearer) March 10, 2023

Επηρεάστηκαν και άλλες εκπομπές

Στη συνέχεια, οι αντιδράσεις επηρέασαν και άλλες εκπομπές, όπως το Football Focus που παρουσιάζουν οι Κέλι Σόμερς και Άλεξ Σκοτ.

Just to confirm I won’t be on BBC television today. 👍🏼 — Kelly Somers (@KellySomers) March 11, 2023

I made a decision last night that even though I love doing football focus and we have had an incredible week winning an SJA award that it just doesn’t feel right going ahead with the show today. Hopefully I will be back in the chair next week… — Alex Scott MBE (@AlexScott) March 11, 2023

Έπειτα, η Ένωση Ποδοσφαιριστών έδωσε άδεια στους παίκτες που καλύπτει να μην κάνουν δηλώσεις στους εκπροσώπους του BBC ως ένδειξη αλληλεγγύης στον Λίνεκερ, ενώ χιλιάδες είναι οι υποστηρικτικές αναρτήσεις στον βετεράνο ποδοσφαιριστή στα social media.

Ανάμεσα σε όσους τον υποστήριξαν ανοιχτά ήταν και ο προπονητής της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ που είπε χαρακτηριστικά: «Αν το καταλαβαίνω σωστά, είναι ένα μήνυμα, μια άποψη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό θα πρέπει να είναι δυνατό να ειπωθεί», δήλωσε ο προπονητής των «κόκκινων».

Ο Λίνεκερ ευχαρίστησε όσους τον στηρίζουν με ανάρτηση στο Twitter.

Well, it’s been an interesting couple of days. Happy that this ridiculously out of proportion story seems to be abating and very much looking forward to presenting @BBCMOTD on Saturday. Thanks again for all your incredible support. It’s been overwhelming. — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 9, 2023

Δεν παραιτείται ο διευθυντής του BBC

Ο Γκάρι Λίνεκερ από ό,τι φαίνεται είναι αποφασισμένος να μην παραιτηθεί. Άλλωστε, και στο παρελθόν δεν είχε διστάσει να εκφράσει τη γνώμη του για δύσκολα ζητήματα, όπως το Brexit, ενώ είναι γνωστός υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ωστόσο, την απόφασή του να μην παραιτηθεί από γενικός διευθυντής του BBC, εξέφρασε χθες Σάββατο και ο Τιμ Ντέιβι, παρά τη θύελλα αντιδράσεων για την αναστολή της συνεργασίας του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Βρετανίας με τον Λίνεκερ.

«Όλοι θέλουν να επιλυθεί η κατάσταση ήρεμα», δήλωσε ο Ντέιβι σε συνέντευξή του στο BBC.

Για «εξέγερση» κάνει λόγο το Politico

To Politico σε ανάλυσή του για την υπόθεση κάνει λόγο για «εξέγερση», ενώ σημειώνει ότι το θέμα έχει πάρει πολιτικές διαστάσεις. Ο ηγέτης των Εργατικών, Κιρ Στάρμερ κατηγόρησε το BBC ότι υπέκυψε στις απαιτήσεις των Συντηρητικών για απομάκρυνση του Λίνεκερ μετά τα αντικυβερνητικά σχόλια που έκανε.

Από την άλλη μεριά η βουλευτής των Συντηρητικών, Ναντίν Τόρις έγραψε στο Twitter την Παρασκευή ότι ο Λίνεκερ πρέπει να αποφασίσει αν είναι «παρουσιαστής ποδοσφαίρου ή μέλος του Εργατικού Κόμματος».

.@GaryLineker does need to decide though, is he a footie presenter or a candidate for the Labour Party? We discuss on my show tonight on @TalkTV 8pm ! — Rt Hon Nadine Dorries MP (@NadineDorries) March 10, 2023

«Πληγή» για το BBC το «κουτσουρεμένο» Match of the Day

Το Match Of The Day, κάτι σαν θεσμός στη Βρετανία, όπου η εκπομπή αυτή μεταδίδεται από το 1964, μεταδόθηκε χθες για πρώτη φορά χωρίς παρουσιαστή ή σχολιαστή, στο πλαίσιο συντομευμένου προγράμματος 20 λεπτών με τα κυριότερα στιγμιότυπα από έξι αγώνες στην αγγλική Premier League.

Αυτό, όπως γράφουν τα διεθνή ΜΜΕ, ήταν ένα σκληρό «χτύπημα» για το BBC, αν και η υπόθεση έχει ξεφύγει από τους κόλπους του καναλιού και έχει γίνει κορυφαίο ζήτημα σε σχέση με τη μεταναστευτική πολιτική της Βρετανίας.

Ό,τι και να γίνει ο Γκάρι Λίνεκερ έχει ήδη «σκοράρει», όπως έκανε μέσα στα γήπεδα…