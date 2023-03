Η απόφαση του BBC να απομακρύνει τον Γκάρι Λίνεκερ από την ιστορική αθλητική εκπομπή «Match of the Day» έχει προκαλέσει σάλο. Η Mirror οργάνωσε καμπάνια για την επιστροφή του. Μέχρι στιγμής βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το να σπάσει το φράγμα των 200.000 υπογραφών.

Ήταν τα επικριτικά σχόλια του Γκάρι Λίνεκερ για την πολιτική της κυβέρνησης αναφορικά με τους μετανάστες που οδήγησαν στην απομάκρυνσή του.

Ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου Γκάρι Λίνεκερ, μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα social media, σχολίασε πως τα κυβερνητικά σχέδια για μη παροχή ασύλου στους μετανάστες που φτάνουν στις ακτές της χώρας, είναι παρόμοια με εκείνα των Ναζί της δεκαετίας του ’30.

Μετά τις υπουργικές αντιδράσεις, η διοίκηση του BBC αποφάσισε να τον απομακρύνει από την εκπομπή. Και αυτό μέχρι να καταλήξουν σε συμφωνία για το τι θα γράφει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

There is no huge influx. We take far fewer refugees than other major European countries. This is just an immeasurably cruel policy directed at the most vulnerable people in language that is not dissimilar to that used by Germany in the 30s, and I’m out of order?

