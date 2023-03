Μια ελληνική εκκλησία, που υπολογίζεται ότι ήταν 700 ετών, καταστράφηκε από τους φονικούς σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου στα σύνορα της Τουρκίας με τη Συρία.

Πολλές είναι οι καταστροφές που υπέστησαν ιστορικά κτήρια στο Χατάι, ανάμεσά τους και μια ιστορική ελληνορθόδοξη εκκλησία.

Από την εκκλησία σώθηκε μόνο το καμπαναριό καθώς η οροφή του ναού και οι περισσότεροι τοίχοι κατέρρευσαν.

Historic Greek Orthodox church, estimated to be 700 years old, was destroyed due to the quakes in Türkiye’s southern Hatay province, known as the home to civilizations https://t.co/25NOyyXXww pic.twitter.com/j9PjjcQ1S1

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) March 11, 2023