Δύο αδερφάκια στον Καναδά που γεννήθηκαν μετά από 22 εβδομάδες κέρδισαν μία θέση στα βραβεία των Ρεκόρ Γκίνες ως τα πιο πρόωρα δίδυμα στον κόσμο.

H Adiah και o Adrial Nadarajah γεννήθηκαν στις 126 ημέρες, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 125 ημερών που είχε καταγραφεί το 2018 από δίδυμα στην πολιτεία της Αϊόβα των ΗΠΑ, γράφει το BBC.

Αν τα παιδιά είχαν γεννηθεί έστω και μία ώρα νωρίτερα από τις 22 εβδομάδες, το νοσοκομείο δεν θα είχε επιχειρήσει να τους σώσει τη ζωή.

Μια πλήρης εγκυμοσύνη διαρκεί συνήθως 40 εβδομάδες και οι 18 εβδομάδες είναι πρόωρες.

Η μαμά Shakina Rajendram είπε ότι όταν άρχισε ο τοκετός σε μόλις 21 εβδομάδες και πέντε ημέρες, οι γιατροί της είπαν ότι τα μωρά «δεν ήταν βιώσιμα» και είχαν «0% πιθανότητες επιβίωσης».

Ήταν η δεύτερη εγκυμοσύνη της, αφού έχασε την πρώτη της μόλις λίγους μήνες νωρίτερα στο ίδιο νοσοκομείο κοντά στο σπίτι τους στο Οντάριο.

Happy birthday to twins Adiah and Adrial, new record holders for being the most premature twins 👨‍👩‍👧‍👦 pic.twitter.com/X2h5G5EQrZ

— Guinness World Records (@GWR) March 4, 2023