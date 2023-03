Μαζική ήταν η ανταπόκριση των πολιτών στο κάλεσμα των σωματείων εργαζομένων στον σιδηρόδρομο, με τη συγκέντρωση της Κυριακής να εξελίσσεται σε ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο που κατήγγειλε το «έγκλημα» στα Τέμπη.

Ωστόσο, δεκάδες είναι οι καταγγελίες για απρόκλητες επιθέσεις από ΜΑΤ και ΔΙΑΣ σε διαδηλωτές. Τα βίντεο και οι φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου είναι αποκαλυπτικά. Η ΕΛ.ΑΣ επιχείρησε να διαλύσει τη μαζική συγκέντρωση με βροχή χημικών, ενώ έχουν καταγραφεί αστυνομικοί να διεμβολίζουν ομάδες διαδηλωτών και να χτυπούν με γκλομπ χωρίς κανένα λόγο.

Άνδρες των ΜΑΤ κυνήγησαν, χτύπησαν και έριξαν χημικά από απόσταση αναπνοής σε διαδηλωτές, όπως μπορείτε να δείτε στα παρακάτω ενδεικτικά βίντεο.

Τα ΜΑΤ δεν δίστασαν να ψεκάσουν ανθρώπους που συμμετείχαν στη διαδήλωση και προσπαθούσαν να αποχωρήσουν ακόμα και μέσα σε σταθμούς του Μετρό, όπως έγινε στην Ομόνοια.

Αστυνομικοί γρονθοκόπησαν νέους και νέες που διαμαρτύρονταν για την καταστολή της συγκέντρωσης στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη και επιχείρησαν να επιστρέψουν στο Σύνταγμα.

Σοκ και οργή προκαλεί το βίντεο που έχει δημοσιοποιήσει η «Εναλλακτική Παρέμβαση – Δικηγορική Ανατροπή» με αστυνομικούς της ομάδας ΔΡΑΣΗ να πέφτουν με τις μηχανές τους σε μπλοκ διαδηλωτών.

Πριν πέσουν πάνω στους διαδηλωτές, αστυνομικός χτυπάει το γκλομπ του διαδηλωτή που κρατάει ένα πανό. Δείτε το βίντεο – ντοκουμέντο:

Σε καταγγελία – ανακοίνωσή της η «Εναλλακτική Παρέμβαση – Δικηγορική Ανατροπή» τονίζει: «Καταγγέλλουμε τον ξυλοδαρμό δικηγόρων και την βίαιη επίθεση της αστυνομίας, η οποία με μανιώδεις επιθέσεις, εμβολισμούς διαδηλωτών και ασύστολη ρίψη χημικών, επιχείρησε να διαλύσει εχθές 5/3 μία από της πιο μαζικές διαδηλώσεις των τελευτών ετών για το έγκλημα στα Τέμπη και την εγκληματική διάλυση των δημόσιων συγκοινωνιών.

Ο φακός των διεθνών και εγχώριων μέσων έχει καταγράψει καρέ – καρέ τη βίαιη επίθεση στους δικηγόρους της Εναλλακτικής Παρέμβασης που κρατούσαν το πανό τους μπροστά στα μηχανοκίνητα τάγματα της ΕΛΑΣ που επιχείρησαν να κινηθούν δολοφονικά στο σώμα των διαδηλωτών.

Συνάδελφός μας και μέλος της Εναλλακτικής, χτυπήθηκε στα πλευρά με γκλοπ από μηχανοκίνητη ομάδα ΔΡΑΣΗ και φέρει τραύματα και οίδημα, καθώς επίσης και έγκαυμα από κρότου λάμψης, ενώ και άλλοι δικηγόροι της Εναλλακτικής χτυπήθηκαν με κρότου λάμψης που πετάχτηκε μέσα στο μπλοκ.

Δεν θα το ανεχτούμε! Καλούμε τους δικηγορικούς συλλόγους να καταδικάσουν την στοχευμένη επίθεση στους δικηγόρους – υπερασπιστές.

Οι επιθέσεις αυτές και το αδιάψευστο οπτικοακουστικό υλικό, που δείχνει την αστυνομία κατά τη χτεσινή διαδήλωση να εμβολίζει διαδηλωτές, να πετά κρότου λάμψης και πέτρες στο μετρό, θα έπρεπε ήδη να έχουν κινήσει αυτεπάγγελτη ποινική εισαγγελική έρευνα».

Clashes erupt in Athens while thousands protest the #Greecetraincrash putting the blame on the government. #Greece pic.twitter.com/w4CUjjpjmN

— Savvas Karmaniolas (@savvaskarma) March 5, 2023