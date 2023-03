«Πολλοί στην Ελλάδα βλέπουν το δυστύχημα ως ένα γεγονός που περιμέναν να συμβεί και κατηγορούν τις διαδοχικές κυβερνήσεις για ‘ασέβεια’ προς τους ελληνικούς σιδηροδρόμους κάτι που οδήγησε σε αυτό το ‘τραγικό αποτέλεσμα’» σημειώνει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

Στη συνέχεια αναφέρεται και στην παραίτηση του υπουργού Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, ο οποίος πήρε την ευθύνη των «μακροχρόνιων αποτυχιών» των Αρχών να επιδιορθώσουν το σιδηροδρομικό σύστημα το οποίο «δεν αντιστοιχούσε στον 21ο αι.», επισημαίνει το βρετανικό άρθρο.

Κατόπιν μιλά για τις δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού, ο οποίος υποσχέθηκε πως θα αποδοθεί δικαιοσύνη, όμως τονίζει πως η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο «τραγικό ανθρώπινο λάθος» έχει προκαλέσει οργή.

Χαρακτηριστικό είναι πως ο δημοσιογράφος Nick Beake στη μετάδοσή του από τη Λάρισα κάνει λόγο για τεράστιες τεχνολογικές ελλείψεις στο δίκτυο ασφαλείας, με τις επικοινωνίες να γίνονται χειροκίνητα.

Protests have erupted in Greece over the rail crash which killed 43 people, with many seeing it as an accident that had been waiting to happen.

Europe correspondent Nick Beake is in Greece for #BBCBreakfasthttps://t.co/ILJXg8S16q pic.twitter.com/H6HLommTsk

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) March 2, 2023