Αίσθηση έχει προκαλέσει η 22χρονη κοπέλα από την Πολωνία η οποία ισχυρίζεται ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι η μικρή Μαντλίν ΜακΚάν, το 3χρονο κοριτσάκι που εξαφανίστηκε το 2007 από το θέρετρο Αλγκάβε στην Πορτογαλία.

Η Τζούλια Βέντελ, σε λογαριασμό που δημιούργησε στο Instagram λέει ότι είναι 22 ετών αλλά πιστεύει ότι ακόμη και η ηλικία της μπορεί να είναι λάθος και να είναι 19 ετών, όσο θα ήταν δηλαδή τώρα η Μαντλίν αν ζούσε.

Παρουσίασε μάλιστα και φυσικά στοιχεία ομοιότητας με την Μαντλίν, ενώ οι γονείς του εξαφανισμένου κοριτσιού δέχθηκαν να γίνει τεστ DNA. Τα ισπανικά μέσα ανέφεραν σήμερα ότι τα πρώτα βιομετρικά τεστ από ειδικούς για να αποδειχθεί αν όντως είναι η Μαντλίν, έχουν βγει αρνητικά.

Η νεαρή Πολωνή έχει δηλώσει επίσης ότι ήταν «θύμα ενός Γερμανού παιδόφιλου» ως παιδί. Είπε ότι ο θύτης της μοιάζει με μια φωτογραφία που κοινοποιήθηκε στον ιστότοπο Find Madeleine.

Η κοπέλα ισχυρίζεται ότι έχει το ίδιο ελάττωμα στο μάτι της που είχε το χαμένο μικρό παιδί και μοιάζει με τους γονείς της, τον Γκάρι και την Κέιτ.

Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες αποκαλυπτικά στοιχεία για την ταυτότητα της νεαρής Πολωνής έρχονται στο φως.

Στο Twitter, οργανώσεις για τους εξαφανισμένους ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη, όπως το MissingPeople.Ca, αναφέρουν ότι η 22χρονη έχει λογαριασμούς με τρία διαφορετικά ονόματα, #Julia Faustyna #Julia Wendell #Julia Wandelt.

Επίσης, αρκετοί χρήστες που ασχολήθηκαν με την υπόθεση, ανακάλυψαν ότι η 22χρονη έχει αναρτήσει ροζ φωτογραφίες και βίντεο με προσωπικές στιγμές σε ιστοσελίδες ενηλίκων και ότι διατηρεί και λογαριασμό σε ψευδώνυμο για αναζήτηση ερωτικών συντρόφων.

Julia Faustyna who claims to be Madeleine McCann is a porn star who created her account one month ago. pic.twitter.com/bww1XxLG7p

— Sean Journo (@seanfjourno) February 20, 2023