Την πρόταση για ένα δέκατο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας ανακοίνωσε πριν από λίγο η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν μιλώντας στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

«Αποδυναμώνουμε την ικανότητα της Ρωσίας να διατηρήσει την πολεμική της μηχανή», ανέφερε η κ. Φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας ότι «με εννέα πακέτα κυρώσεων σε ισχύ, η ρωσική οικονομία πηγαίνει προς τα πίσω.

Και για να διατηρήσουμε αυτή την ισχυρή πίεση, προτείνουμε δέκατο πακέτο μέτρων. Με νέες εμπορικές απαγορεύσεις και ελέγχους εξαγωγών τεχνολογίας στη Ρωσία. Το πακέτο αυτό είναι συνολικής αξίας 11 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Προτείνουμε, μεταξύ άλλων, περιορισμούς εξαγωγών σε ηλεκτρονικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται σε ρωσικά οπλικά συστήματα – όπως τα drones, οι πύραυλοι, τα ελικόπτερα».

Some predicted Ukraine would fall in a few days.

But the Ukrainians’ legendary bravery stunned the world.

One year on, Putin’s imperial fantasies have woken up to a bleak reality, while Ukraine’s dreams are stronger than ever.

Ukraine will prevail.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 15, 2023