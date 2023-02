Αποστολή βοήθειας πρόκειται να αποστείλει η Ελλάδα στην Τουρκία μετά τον φονικό σεισμό, σύμφωνα με απόφαση του πρωθυπουργού. Ο Γιάννης Οικονόμου είπε με την σειρά του ότι τις αμέσως επόμενες ώρες αναχωρεί ομάδα 21 πυροσβεστών από την 1η ΕΜΑΚ με δύο (2) διασωστικούς σκύλους και ειδικό διασωστικό όχημα.

Ακόμη, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, επικοινώνησε με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του αλλά και την ετοιμότητα της Αθήνας να βοηθήσει με κάθε τρόπο την Άγκυρα.

Με εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η Ελλάδα ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα της Τουρκίας για αποστολή βοήθειας για αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών του ισχυρού σεισμού 7,8 της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 6ης Φεβρουαρίου στη Νοτιοανατολική Τουρκία και Συρία.

Συγκεκριμένα, τις αμέσως επόμενες ώρες αναχωρεί ομάδα 21 πυροσβεστών από την 1η ΕΜΑΚ με δύο (2) διασωστικούς σκύλους και ειδικό διασωστικό όχημα. Την ομάδα θα συνοδεύσει ένας (1) Αξιωματικός-Μηχανικός του Πυροσβεστικού Σώματος με εξειδίκευση στην υποστύλωση σε ερείπια κτηρίων που έχουν καταρρεύσει, πέντε (5) γιατροί και διασώστες από το ΕΚΑΒ καθώς και ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ.

Η αποστολή θα αναχωρήσει με C-130 από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη για αποστολή βοήθειας στην Τουρκία ακόμη και εντός της ημέρας, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου μετά τους φονικούς σεισμούς που πλήττουν τη γειτονική χώρα.

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του ο κ. Οικονόμου είπε: « Η ελληνική κυβέρνηση είναι ήδη απόλυτα έτοιμη να ανταποκριθεί στις ανάγκες και των δύο κρατών και των δύο λαών, αποστέλλοντας άμεσα βοήθεια για την αντιμετώπιση των συνεπειών αυτής της καταστροφής. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη επικοινωνία μέσα από επιχειρησιακά και διπλωματικά κανάλια επικοινωνίας. Η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα βοηθήσει ουσιαστικά.

Καταβάλλονται προσπάθειες ώστε ίσως και εντός της ημέρας να αναχωρήσει από την Αθήνα C-130 με μονάδα της ΕΜΑΚ, με προσωπικό του ΕΚΑΒ, με ανθρωπιστικό και υγειονομικό υλικό. Στην αποστολή θα συμμετάσχει και ο επικεφαλής της Αντισεισμικής Προστασίας ο κ. Λέκκας, προκειμένου εκεί στο πεδίο να συνδράμουμε στη διαχείριση των συνεπειών αυτής της καταστροφής» είπε ο κ Οικονομου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ανάρτησης του στα κοινωνικά δίκτυα εξέφερασε την θλίψη του για τον σεισμό και ανακοίνωσε πως θα ενεργοποιηθούν άμεσα πόροι και θα σταλεί βοήθεια στις δυο χώρες.

«Βαθιά θλίψη για την καταστροφικό σεισμό σε Τουρκία και Συρία. Τα θερμά μας συλλυπητήρια εκφράζουμε στις οικογένειες των θυμάτων και οι σκέψεις μας είναι με όλους τους ανθρώπους που επλήγησαν. Η Ελλάδα κινητοποιεί τους πόρους της και θα βοηθήσει άμεσα», έγραψε στην ανάρτηση του ο πρωθυπουργός.

Deeply saddened by the devastating earthquake disaster in Türkiye and Syria. Our heartfelt condolences go out to the families of the victims and our thoughts are with all the people affected. Greece is mobilizing its resources and will assist immediately.

