Παρέλυσε σήμερα η κυκλοφορία των τραίνων στην Αγγλία, καθώς οι εργαζόμενοι στους σιδηροδρόμους πραγματοποιούν νέα απεργία με αίτημα αυξήσεις μισθών και καλύτερες συνθήκες εργασίας, την ώρα που συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις διάφορων κλάδων στη Βρετανία.

Οι σιδηροδρομικές εταιρείες ανακοίνωσαν ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα, με κάποιες από αυτές να αναγκάζονται να ακυρώσουν όλα τους τα δρομολόγια.

Πρόκειται για τη δεύτερη απεργία των εργαζομένων στους σιδηροδρόμους της Βρετανίας τις τρεις τελευταίες ημέρες.

Την Τετάρτη είχαν συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών και των δημόσιων υπαλλήλων, στη μεγαλύτερη απεργία που έχει πραγματοποιηθεί στη χώρα εδώ και μία δεκαετία.

Half a million people, including teachers, civil servants, train drivers and others, joined mass strikes in the UK to demand above-inflation pay rises https://t.co/MTkmvSD7iC pic.twitter.com/rgCBTjuojx

— Reuters (@Reuters) February 2, 2023