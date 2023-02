Οι αρχές της Κίνας επεσήμαναν σήμερα ότι «ελέγχουν» τις αμερικανικές πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες ένα κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι εντοπίστηκε στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ πριν από ημέρες, και ζήτησαν «να μην μεγαλοποιούνται τα πράγματα».

«Διεξάγεται έλεγχος», δήλωσε η Μάο Νινγκ εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών στους δημοσιογράφους. «Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι, μέχρι να ξεκαθαρίσουν τα γεγονότα, οι εικασίες και οι υπερβολές δεν βοηθούν στη σωστή επίλυση του ζητήματος», πρόσθεσε η ίδια.

«Ελπίζουμε ότι και οι δύο πλευρές μπορούν να αντιμετωπίσουν το συμβάν με ηρεμία και σύνεση», τόνισε.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, πως παρακολουθεί κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι, που πετά σε μεγάλο ύψος πάνω από την επικράτεια των ΗΠΑ, περνώντας από ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, διαβεβαιώνοντας πως δεν εγείρει κάποια «απειλή».

🚨#BREAKING: More video of the Chinese spy balloon⁰

📌#Montana | #USA

More video is coming out as

The Chinese high altitude surveillance balloon was seen over Billings Montana yesterday.

The size of balloon is three buses wide and has been flying over the Northern U.S. for days pic.twitter.com/4iUVvJQCG8

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 2, 2023