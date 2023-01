Η αστυνομική διεύθυνση του Μέμφις ανακοίνωσε χθες Σάββατο πως διαλύεται η ειδική μονάδα Scorpion, πέντε πρώην μέλη της οποίας ενεπλάκησαν στον μοιραίο ξυλοδαρμό Τάιρ Νίκολς, περιστατικό τα βίντεο από το οποίο προκάλεσαν σοκ στη χώρα.

Η αστυνομία της πόλης, στην πολιτεία Τενεσί (νότια), επισήμανε σε ανακοίνωση Τύπου που διένειμε ότι «είναι προς το συμφέρον όλων» να «διαλυθεί οριστικά» η συγκεκριμένη μονάδα.

«Οι αστυνομικοί που ανήκουν» σε αυτήν «συμφώνησαν ανεπιφύλακτα», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η οικογένεια του Τάιρ Νίκολς εξήρε την απόφαση με ανακοίνωση Τύπου που διένειμαν δικηγόροι της, χαρακτηρίζοντάς τη «πρέπουσα και ανάλογη προς τον τραγικό θάνατο του Τάιρ Νίκολς», καθώς και «δίκαιη» για «όλους τους πολίτες του Μέμφις».

Οι σοκαριστικές εικόνες της βίαιης σύλληψης του 29χρονου από πέντε μαύρους αστυνομικούς προκάλεσε φρίκη, σοκ και σύγχυση στις ΗΠΑ, όχι όμως —μέχρι τώρα— κοινωνική έκρηξη ανάλογη με εκείνη του καλοκαιριού του 2020, όπως φοβούνταν οι αρχές.

Μετά τον θάνατο του Τάιρ Νίκολς στις αρχές Ιανουαρίου, η οικογένεια δεν έχει σταματήσει να απευθύνει εκκλήσεις για ηρεμία. Προτού δημοσιοποιηθεί το βίντεο προχθές Παρασκευή, που αναμεταδόθηκε απευθείας και χωρίς περικοπές από αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τηλεφώνησε στη μητέρα και στον πατριό του νέου, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση οι διαδηλώσεις να είναι ειρηνικές.

Συγκεντρώσεις μερικών δεκάδων ως μερικών εκατοντάδων ανθρώπων έγιναν προχθές Παρασκευή το βράδυ στο ίδιο το Μέμφις, στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον, μεταξύ άλλων. Χωρίς να αναφερθούν επεισόδια.

Το Σάββατο το απόγευμα, αψηφώντας τη βροχή και το κρύο, δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά στο επιβλητικό δημαρχείο του Μέμφις.

«Το Μέμφις έχει την ευκαιρία να γίνει μοντέλο της αντίδρασης σε τέτοιες πράξεις», είπε ο Τζέι Μπι Σμάιλι, δημοτικός σύμβουλος, απευθυνόμενος στο πλήθος, που αξίωνε μεταρρύθμιση της αστυνομίας.

Φωνάζοντας «χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει ειρήνη» και με πλακάτ που απαιτούσαν «δικαιοσύνη για τον Τάιρ Νίκολς», οι διαδηλωτές έκαναν πορεία στους κατά τα άλλα ήσυχους δρόμους της πόλης.

Νωρίτερα, κάτοικοι εξέφραζαν την αγανάκτησή τους αφού παρακολούθησαν το βίντεο του ξυλοδαρμού του νεαρού.

Ο Ρόμπερτ Τζόουνς, 26 ετών, πωλητής σε κατάστημα στο κέντρο, είδε μέρος του μαγνητοσκοπημένου υλικού.

«Παρότι μπήκε νέα χρονιά, τα πράγματα δεν άλλαξαν», σχολίασε δηκτικά, αναφερόμενος στην αστυνομική βία.

Τα βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν από την αστυνομία απαθανάτισαν τον βάρβαρο ξυλοδαρμό έπειτα από έλεγχο ρουτίνας την 7η Ιανουαρίου σε δρόμο του Μέμφις. Με γροθιές, με κλωτσιές, με ρόπαλα, αστυνομικοί ξεσπούν πάνω στον Τάιρ Νίκολς που δεν πρόβαλε αντίσταση καμία στιγμή, προσπάθησε να ξεφύγει, αλλά αναχαιτίζεται. Σ’ ένα από τα αποσπάσματα, ακούγεται να φωνάζει «μαμά».

Ο 29χρονος αφροαμερικανός πέθανε τρεις ημέρες αργότερα σε νοσοκομείο του Μέμφις.

Οι πέντε αστυνομικοί αποτάχτηκαν, τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για φόνο και προφυλακίστηκαν. Οι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Την Παρασκευή, παρά τη φρίκη που ακόμα δεν έχουν ξεπεράσει, μέλη της οικογένειας του Τάιρ Νίκολς εξέφρασαν «ικανοποίηση» για τις κατηγορίες που ασκήθηκαν στους τέσσερις αστυνομικούς και την «ταχύτητα» των μέτρων σε βάρος τους.

«Θα μπορούσα να ήμουν εγώ» στη θέση του Τάιρ Νίκολς, είπε ο Ντεμάρκους Κάρτερ, αφροαμερικανός 36 ετών, κάτοικος του Μέμφις. Σημείωσε ακόμη πως περίμενε ότι οι διαδηλώσεις θα ήταν μεγαλύτερες.

Ωστόσο όταν διεξαχθεί η δίκη, αν η ετυμηγορία δεν είναι η πρέπουσα «οι διαδηλώσεις θα είναι πολύ μεγαλύτερες», προέβλεψε.

This is how #MemphisPolice beat Tyre Nichols, just because he was black? The video goes viral.#TyreNichols #JusticeforTyreNichols #TyreNicholsVideo pic.twitter.com/mBjjmqBCUs

— World Times (@WorldTimesWT) January 28, 2023