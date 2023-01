Φαρμάκι έσταξε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα σε συζήτηση που διοργάνωσε το Politico στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, στο Νταβός της Ελβετίας.

Αναφερόμενος στο Qatargate στο Ευρωκοινοβούλιο απευθύνθηκε στην πρόεδρό του Ρομπέρτα Μέτσολα και με δηκτικό ύφος είπε: «Συγγνώμη, αλλά πρέπει να το πω, όταν έγινε γνωστή η υπόθεση διαφθοράς είπα “Karma is a bitch”», με τη Μέτσολα να κουνάει απλά το κεφάλι της.

Ο Ράμα άφησε αρκετά υπονοούμενα για την υποκριτική στάση που τηρούν χώρες που είναι ήδη μέλη της Ε.Ε. και επισήμανε ότι η Ένωση απαιτεί από τις χώρες που θέλουν να εισχωρήσουν μεγαλύτερες αξίες και standards από αυτά που διατηρούν τα μέλη της.

«Περισσότερες από τις μισές χώρες της ΕΕ δεν θα μπορούσαν πλέον να εισέλθουν στην ΕΕ. Δεν μιλάω για τους πρώην κομμουνιστές. Μιλάω και για τους ιδρυτές, πιστέψτε με» είπε, σύμφωνα με το Politico.

#Albanian Prime Minister @ediramaal said on Thursday that «karma is a bitch» regarding the recent corruption scandal in the #EU Parliament. «Sorry I have to say it, when this corruption case got out, I said, ‘Karma is a bitch,’” Rama told EU Parliament President Roberta Metsola. pic.twitter.com/Zs4QA2bwaZ

— Leftioni Peristere (@leftioni) January 19, 2023