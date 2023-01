Η απουσία του πρίγκιπα Ουίλιαμ της Ουαλίας από την κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου δεν πέρασε απαρατήρητη από τα εκατοντάδες ΜΜΕ, τα οποία κάλυπταν την τελετή από την Αθήνα.

Και δεν είναι μόνο τα Μέσα της Ελλάδας που ασχολήθηκαν με την απουσία του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, δεδομένου ότι ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος είναι ο νονός του.

Μάλιστα, το γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο RTL επέκρινε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ της Ουαλίας, επισημαίνοντας σε άρθρο του ότι ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου προτίμησε να… φορέσει μαγειρική ποδιά, παρά να παρευρεθεί στην κηδεία του νονού του, τέως βασιλιά της Ελλάδας.

«Γι’ αυτό ο πρίγκιπας Ουίλιαμ παρέλειψε την κηδεία του νονού του Κωνσταντίνου;» ρώτησε το γερμανικό δίκτυο RTL, δείχνοντας με το δάχτυλο τον μεγαλύτερο γιο του βασιλιά Καρόλου, ο οποίος εθεάθη να συμμετέχει σε μάθημα μαγειρικής στο Μπέρκσαϊρ.

