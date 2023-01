Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, AKP «έδειξε» ότι οι εκλογές στην Τουρκία θα γίνουν στις 14 Μαΐου.

Μάλιστα, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στον Αντνάν Μεντερές, ο οποίος είχε κερδίσει τις εκλογές που διεξήχθησαν στις 14 Μαΐου του 1950.

«Ο αείμνηστος Μεντερές είχε πει στις 14 Μαΐου 1950 “ως εδώ! Το έθνος μίλησε” και κέρδισε με συντριπτική πλειοψηφία. Και τώρα το έθνος μας θα πει “ως εδώ” στους πραξικοπηματίες την ίδια ημέρα 73 χρόνια μετά», είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.

Να σημειώσουμε ότι ο Αντνάν Μεντερές ήταν πρωθυπουργός της Τουρκίας από το 1950 μέχρι το 1960, ενώ καταδικάστηκε σε θάνατο και απαγχονίστηκε το 1961 μετά από στρατιωτικό πραξικόπημα.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε το 2023 ως χρονιά σύμβολο για τις υπηρεσίες του κόμματός του προς τη γειτονική χώρα, ενώ τόνισε ότι η φετινή χρονιά θα είναι η αφετηρία για τον «αιώνα της Τουρκίας».

Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση ο Ερντογάν την κατηγόρησε ότι θέλει να στείλει τους ψηφοφόρους στις κάλπες «και να ψηφίσουν έναν άγνωστο υποψήφιο του οποίου το όραμα, το πρόγραμμα και το έργο είναι άγνωστα…».

Ο Ερντογάν στην ομιλία του άφησε αιχμές για τη Δύση, όταν μίλησε για την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας. «Η αμυντική μας δυνατότητα έχει αναπτυχθεί ραγδαία», υποστήριξε ο Τούρκος πρόεδρος. «Η Δύση σταμάτησε να μας πουλάει όπλα μετά που εφαρμόσαμε τα πολιτικά προγράμματά μας», πρόσθεσε, ενώ σημείωσε ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα που εξάγει όπλα.

