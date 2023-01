Ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, χαρακτήρισε «παράλογο» που Σουηδός εισαγγελέας δεν ανέλαβε δράση για το περιστατικό κατά το οποίο ομοίωμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κρεμάστηκε με σκοινί από τα πόδια στη Στοκχόλμη.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο Τσαβούσογλου δήλωσε ότι το περιστατικό είναι ρατσιστική επίθεση και ότι συνιστά έγκλημα μίσους. Η Σουηδία δεν θα πρέπει να προσπαθεί να ξεγελάσει την Τουρκία αποκαλώντας αυτό ελευθερία της έκφρασης, πρόσθεσε.

Σημειώνεται πως σουηδός εισαγγελέας δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν θα υπάρξει επίσημη έρευνα για το περιστατικό που έγινε την περασμένη εβδομάδα.

Erdogan’s mannequin has been executed in Sweden’s Stockholm, which drew strong criticism from the Turkish leadership

The Swedish FM in response says “Portraying a popularly elected president as being executed outside City Hall is abhorrent.”

