Βίντεο που παρουσίασε το 2016 η Tesla για να διαφημίσει την τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης ήταν στην πραγματικότητα στημένο και δεν έδειχνε τις πραγματικές δυνατότητες του αυτοκινήτου, αποκαλύπτει η κατάθεση μηχανικού της εταιρείας σε αμερικανικό δικαστήριο.

Το επίμαχο βίντεο, το οποίο παραμένει διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της Tesla, παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2016 και αναρτήθηκε στο Twitter από τον Έλον Μασκ, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, ως απόδειξη ότι τα Tesla «οδηγούν τον εαυτό τους».

Όμως το Model X που εμφανιζόταν στο βίντεο δεν «οδηγούσε τον εαυτό του», παραδέχτηκε ο Άσοκ Ελουσουάμι, διευθυντής του τμήματος λογισμικού Autopilot στην Tesla, μιλώντας ως μάρτυρας κατά την εκδίκαση αγωγής κατά της Tesla σχετικά με θανατηφόρο δυστύχημα το 2018.

Η κατάθεση δόθηκε τον Ιούλιο, μόλις τώρα όμως έρχεται στο φως από το Reuters.

Το βίντεο ξεκινά με τη φράση «Το πρόσωπο στην θέση του οδηγού βρίσκεται εκεί μόνο για νομικούς λόγους. Δεν κάνει τίποτα. Το αυτοκίνητο οδηγεί τον εαυτό του».

Όπως δήλωσε ο Ελουσουάμι, το βίντεο γυρίστηκε με εντολή του Μασκ ως «επίδειξη των δυνατοτήτων του συστήματος».

Το όχημα κινήθηκε κατά μήκος μιας προκαθορισμένης διαδρομής, από ένα σπίτι στο Μένλο Παρκ της Καλιφόρνια μέχρι τα τότε κεντρικά γραφεία της Tesla στο Πάλο Άλτο.

To 2021 οι New York Times αποκάλυψαν ότι η διαδρομή είχε προκαταβολικά χαρτογραφηθεί σε τρεις διαστάσεις, κάτι που δεν είχε διευκρινίσει η εταιρεία.

Στη διάρκεια της διαδρομής οι οδηγοί παρενέβησαν για να αναλάβουν τον έλεγχο του οχήματος, κατέθεσε ο Ελουσουάμι. Όταν το Model X επιχείρησε να παρκάρει μόνο του έπεσε πάνω στην περίφραξη του χώρου στάθμευσης της Tesla, αποκάλυψε.

Όταν δε ρωτήθηκε αν το βίντεο δείχνει τις ικανότητες του συστήματος Autopilot το 2016, ο Ελουσουάμι απάντησε όχι.

«Στόχος του βίντεο δεν ήταν να δείξει με ακρίβεια τι ήταν διαθέσιμο στους αγοραστές το 2016. Στόχος ήταν να δείξει τι μπορεί να ενσωματωθεί στο σύστημα» είπε ο Ελουσουάμι στο δικαστήριο.

Όμως ο Έλον Μασκ είχε δώσει εντελώς διαφορετική εικόνα, γράφοντας στο Twitter πως «το Tesla οδηγεί τον εαυτό του (χωρίς καμία απολύτως ανθρώπινη παρέμβαση) μέσα από αστικούς δρόμους και αυτοκινητοδρόμους, και μετά βρίσκει θέση στάθμευσης».

Tesla drives itself (no human input at all) thru urban streets to highway to streets, then finds a parking spot https://t.co/V2T7KGMPBo

— Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2016