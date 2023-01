Εκατοντάδες μπολσοναριστές, τυλιγμένοι με βραζιλιάνικες σημαίες ή φορώντας κίτρινα μπλουζάκια, έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και εισέβαλαν στο Κογκρέσο και σε κτίρια υπουργείων στην Μπραζίλια.

Τα πλάνα που μεταδίδουν τα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα αλλά και τα βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ομάδες προσκείμενες στον πρώην πρόεδρο Ζαΐρ Μπολσονάρο, θυμίζουν αρκετά τις εικόνες από τα γεγονότα που προκάλεσαν οι οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών τον Ιανουάριο του 2021.

Το CNN Brasil μετέδωσε ότι οι διαδηλωτές κατέκλυσαν επίσης τον χώρο στάθμευσης του προεδρικού μεγάρου Πλανάλτο, ενώ άλλοι μπήκαν στο κτίριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για την επιστροφή στην εξουσία, την περασμένη εβδομάδα, του αριστερού Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος αναδείχθηκε νικητής στις προεδρικές εκλογές της 30ής Οκτωβρίου.

Κάνοντας χρήση δακρυγόνων η αστυνομία της Μπραζίλια προσπαθεί να απωθήσει τους εκατοντάδες υποστηρικτές του ακροδεξιού πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρο.

Στο κτίριο του Κογκρέσου στεγάζονται η Βουλή και η Γερουσία της Βραζιλίας.

Διαδηλωτές κατέλαβαν επίσης την πρασιά γειτονικών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένου και του προεδρικού μεγάρου Πλανάλτο.

Ο Μπολσονάρου, που ηττήθηκε από τον Λούλα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, έφυγε από τη χώρα στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας και βρίσκεται στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης, ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λούλα έφυγε από την πρωτεύουσα της χώρας μόλις ξέσπασαν τα επεισόδια με προορισμό το Σάο Πάολο.

Όπως γράφει η εφημερίδα «Folha» ο πρόεδρος της χώρας επιβιβάστηκε σε αεροπλάνο για μια πτήση διάρκειας περίπου δύο ωρών, την ώρα που οι ταραχές στην Μπραζίλια ξεκινούσαν.

BREAKING 🇧🇷: The January 8 insurrection has now spread from Congress to the Presidential Palace to the Supreme Court in Brasilia. pic.twitter.com/A7HlJN0BYH

The people of Brazil wil not allow a fraudulent election.

Brazil is a possible spot where the next pandemic will come from.

Brazil must be defended by any means necessary. pic.twitter.com/uz8VL5hzkt

— 🌺🇧🇷Uma Brasileirista 🇧🇷🌺 (@bysthefanyliz) January 8, 2023