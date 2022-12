Το… καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο στους θαυμαστές της έκανε η Πενέλοπε Κρουζ, η οποία πόζαρε… φορώντας ΜΟΝΟ ένα -σχεδόν- ανύπαρκτο σορτσάκι γνωστού οίκου μόδας.

Η 48χρονη ηθοποιός εντυπωσιάζει στο εξώφυλλο του ισπανικού περιοδικού Dust, ενώ τη φωτογραφία μοιράζεται και και με τους ακολούθους της στο Instagram.

Στη συγκεκριμένη φωτογραφία, η Πενέλοπε Κρουζ ποζάρει στο πλάι, καλύπτοντας το στήθος της με τα χέρια.

Οι θαυμαστές της ενθουσιάστηκαν. «Εντυπωσιακή. Τόσο όμορφη» και «Θεέ μου Πενέλοπε» ήταν κάποια σχόλια.

«Είσαι απολύτως εκπληκτική! Και ταλαντούχα! Και πηγή έμπνευσης για τον ακτιβισμό σου για τους ανθρώπους, τα ζώα και τον πλανήτη. Καλές γιορτές σε εσάς και την όμορφη οικογένειά σας», έγραψε κάποιος άλλος.

