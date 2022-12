Νέα πλάνα της δεύτερης συστοιχίας του υπερηχητικού πυραύλου Avangard. Ο πύραυλος αυτός έχει την ικανότητα να πλήξει στόχους με ταχύτητα 27 φορές μεγαλύτερη από αυτή του ήχου. Το βίντεο που δημοσιεύτηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει την συστοιχία να εγκαθίσταται σε υπόγειο σιλό εκτόξευσης στην περιοχή Όρενμπουργκ, στη νοτιοδυτική Ρωσία.

Η σημερινή τοποθέτηση του θηριώδους Avangard των 20.000 mph (32.187 kmh) έρχεται μετά από τρεις συνεχόμενες ημέρες κατά τις οποίες ο Πούτιν παρουσίασε την ανάπτυξη νέων πυρηνικών πυραύλων Yars στις περιοχές Καλούγκα και Τβερ.

«Αόρατοι» ρωσικοί πύραυλοι είναι έτοιμοι να πλήξουν κάθε στόχο

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ισχυρίζεται ότι η Δύση δεν έχει κανένα μέσο να σταματήσει αυτόν τον πύραυλο, όπως και τα άλλα ρωσικά υπερηχητικά πυραυλικά συστήματα. Συγκεκριμένα, είχε αναφέρει πως το όπλο χτυπά «σαν μετεωρίτης» και είναι «αήττητο», ασταμάτητο από οποιοδήποτε αμυντικό σύστημα. «Το Avangard είναι άτρωτο, δεν μπορεί να αναχαιτιστεί από οποιοδήποτε υπάρχον και μελλοντικό μέσο αντιπυραυλικής άμυνας του πιθανού αντιπάλου», είχε καυχηθεί ο Πούτιν.

Το Κρεμλίνο αποκάλυψε ότι ο Πούτιν πέρασε ολόκληρη την ημέρα της Παρασκευής με τους στρατιωτικούς του διοικητές σε συζητήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Την ίδια ημέρα δεκάδες πύραυλοι εκτοξεύτηκαν στην Ουκρανία -πολλοί από τους οποίους καταρρίφθηκαν επιτυχώς από την αεράμυνα του Κιέβου.

Το Avangard μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα, 27 Mach (μαχ 27), δηλ. 27 φορές μεγαλύτερη της ταχύτητας του ήχου, δηλαδή 33.000 χλμ. την ώρα. Μπορεί να αλλάξει πορεία και ύψος, καθιστώντας το «πρακτικά αόρατο». Τον Δεκέμβριο του 2018, το όπλο έπληξε έναν στόχο σε απόσταση 6.000 χιλιομέτρων (3.700 μιλίων) σε μια δοκιμαστική εκτόξευση στην πυραυλική βάση Dombarovskiy στα νότια Ουράλια Όρη.

Τοποθετημένος στην κορυφή ενός διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου, ο Avangard μπορεί να μεταφέρει πυρηνικό όπλο ισχύος έως και δύο μεγατόνων. Τέτοια συστήματα, εκτοξεύονται όπως ένας παραδοσιακός βαλλιστικός πύραυλος, αλλά αντί να ακολουθήσει ψηλά πάνω από την ατμόσφαιρα, το όχημα επανεισόδου τίθεται σε τροχιά που του επιτρέπει να εισέλθει στην ατμόσφαιρα της Γης αρκετά γρήγορα, χωρίς ισχύ, για εκατοντάδες ή χιλιάδες χιλιόμετρα.

The second regiment with the Avangard missile system going on combat duty in the Yasnensky formation. The Avangard is a complex with a hypersonic block, which will effectively expand the combat capabilities of a missile forces’ group. pic.twitter.com/44WmHed44R

